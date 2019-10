Basket - 6a giornata Serie A 2019-2020 : Sassari domina Cantù nel posticipo ed è seconda : La Dinamo Sassari entra nel quartetto di squadre al secondo posto. La squadra di Pozzecco domina il posticipo della sesta giornata della Serie A 2019-2020, superando 87-70 in trasferta l’Acqua San Bernardo Cantù. Quarto successo in campionato per la squadra di Pozzecco, che ha dominato e controllato fin dai primi dieci minuti. Ottima prestazione di Miro Bilan, miglior marcatore del match con 20 punti, mentre a Cantù non bastano i 16 ...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 - 4a giornata : Ragusa - Venezia e San Martino di Lupari restano sole in testa : Si sono giocate oggi sei delle sette partite della quarta giornata di Serie A1 femminile 2019-2020 (la settima sfida, Torino-Costa Masnaga, si era disputata ieri con il successo delle padrone di casa). Andiamo a vedere quanto accaduto sui parquet d’Italia. PASSALACQUA Ragusa-ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI 89-58 (21-17, 47-30, 70-43)C’è partita solo per un quarto tra Ragusa e Geas: giusto il tempo di consentire a Walker di mettere ...

Risultati 6ª giornata Serie A Basket – La Reggiana vince e convince - Varese sorprende Brindisi : ok Bologna e Sassari : Gli emiliani restano al secondo posto grazie alla vittoria ottenuta a Pesaro, sorridono anche Varese e Fortitudo che stendono Brindisi e Pistoia La Reggiana non perde contatto con la testa della classifica, imponendosi in trasferta nella sesta giornata del campionato di Serie A di Basket, mantenendo a 4 punti il gap dalla Virtus Bologna. Gli uomini di Buscaglia stendono a domicilio Pesaro, prendendosi il successo con il risultato di 65-90. ...

LIVE Cantù-Dinamo Sassari - Serie A Basket in DIRETTA : inizia l’ultima partita della giornata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-26 ANCHE WILSON DALL’ARCO 18-26 TRIPLA DI LATORRE! Time-out Cantù. 15-26 Evans continua la sua serata clamorosa. 15-24 Hernandez chiude il primo quarto. 13-25 Jerrells e Mclean sono dominanti. 13-20 Jerrells scalda la sua mano con una tripla. 13-17 Evans prima schiaccia e poi segna anche la tripla, partenza clamorosa la sua. 13-12 Young ancora da lontano. 10-12 Young e Vitali, tripla ...

Basket - Serie A 2019-2020 - 6a giornata : Stephens e Sims trascinano la Fortitudo Bologna - Pistoia battuta 82-71 : Vittoria con fuga nell’ultimo quarto per la Fortitudo Bologna nella sesta giornata di Serie A 2019-2020. La formazione biancoblu supera con il punteggio di 82-71 una valida versione dell’OriOra Pistoia, portandosi a quota 8 punti in classifica e lasciando i toscani a zero, insieme a Pesaro, in una situazione che inizia a farsi ben poco allegra per la questione retrocessione. In casa Fortitudo ci sono 18 punti del rientrante Henry ...

Risultati 6ª Giornata Serie A Basket – Bologna non si ferma più! Successi casalinghi per Trento e Venezia : Bologna continua a vincere, Trento e Venezia fanno valere il fattore campo: i Risultati della 6ª Giornata di Serie A di Basket Tre gare scoppiettanti danno il via alla 6ª Giornata della Serie A di Basket. Apre le danze il successo di Trento su Treviso arrivato grazie ai 29 punti del neo acquisto Alessandro Gentile. A proposito di nuovi arrivi, quello super blasonato di Milos Teodosic regala il sesto successo in altrettante partite alla ...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 : Torino batte Costa Masnaga nell’anticipo della quarta giornata : nell’anticipo della quarta di giornata di campionato di Serie A1 femminile l’Iren Fixi Torino ha battuto in rimonta la Limonta Sport Costa Masnaga per 69-62 in un vero e proprio spareggio salvezza visto che entrambe le squadre erano entrambe a zero vittorie. Le padrone di casa partono benissimo con un allungo iniziale di 10-0 poi però subiscono un controparziale di 18-5 che fa terminare il primo quarto in favore delle ospiti. Le ...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 : Torino batte Costa Masnaga nell’anticipo della quarta giornata : nell’anticipo della quarta di giornata di campionato di Serie A1 femminile l’Iren Fixi Torino ha battuto in rimonta la Limonta Sport Costa Masnaga per 69-62 in un vero e proprio spareggio salvezza visto che entrambe le squadre erano entrambe a zero vittorie. Le padrone di casa partono benissimo con un allungo iniziale di 10-0 poi però subiscono un controparziale di 18-5 che fa terminare il primo quarto in favore delle ospiti. Le lombarde ...

Basket - Serie A 2019-2020 - 6a giornata : Alessandro Gentile trascina Trento con 29 punti - Treviso lotta ma esce sconfitta 76-71 : Terza vittoria in Serie A per la Dolomiti Energia Trentino nel primo anticipo della sesta giornata. La formazione di coach Nicola Brienza, pur soffrendo nella fase centrale della partita, alla fine supera la De’ Longhi Treviso con il punteggio di 76-71, ringraziando la miglior serata di Alessandro Gentile da quando è tornato in Italia. 29 sono i punti realizzati dal figlio di Nando, con 10/19 da due, 1/4 da tre, 6/9 in lunetta e 10 ...

Basket - Serie A 2019-2020 - 6a giornata : Alessandro Gentile trascina Trento con 29 punti - Treviso lotta ma esce sconfitta 76-71 : Terza vittoria in Serie A per la Dolomiti Energia Trentino nel primo anticipo della sesta giornata. La formazione di coach Nicola Brienza, pur soffrendo nella fase centrale della partita, alla fine supera la De’ Longhi Treviso con il punteggio di 76-71, ringraziando la miglior serata di Alessandro Gentile da quando è tornato in Italia. 29 sono i punti realizzati dal figlio di Nando, con 10/19 da due, 1/4 da tre, 6/9 in lunetta e 10 ...

Basket - 6a giornata serie A 2019-2020 : apre Trento-Treviso - chiude Cantù-Sassari : Inizia domani (sabato 26 ottobre) la 6a giornata di serie A 2019-2020. In programma tre anticipi. apre, alle 19.00, la Dolomiti Energia Trento, sconfitta, in settimana, in Eurocup, dal Prokom Gdynia, che ospita la De Longhi Treviso in quella che è una sfida inedita nella massima categoria. Per i veneti è pronto a tornare in campo Alviti, mentre Imbrò è in forse e potrebbe, a sua volta, esordire in questo weekend. Alle 20.00 sarà la ...

Basket - 6a giornata serie A 2019-2020 : apre Trento-Treviso - chiude Cantù-Sassari : Inizia domani (sabato 26 ottobre) la 6a giornata di serie A 2019-2020. In programma tre anticipi. apre, alle 19.00, la Dolomiti Energia Trento, sconfitta, in settimana, in Eurocup, dal Prokom Gdynia, che ospita la De Longhi Treviso in quella che è una sfida inedita nella massima categoria. Per i veneti è pronto a tornare in campo Alviti, mentre Imbrò è in forse e potrebbe, a sua volta, esordire in questo weekend. Alle 20.00 sarà la volta della ...

Basket - Champions League 2019-2020 - 2a giornata : a Sassari non basta un gran terzo quarto - il Turk Telekom vince 64-56 : Prima sconfitta nel cammino continentale della Dinamo Sassari, che in Basketball Champions League perde nel match di seconda giornata contro il Turk Telekom Ankara con il punteggio di 64-56. In una partita strana, contrassegnata dal 10/44 al tiro nei primi venti minuti dei sardi (che però non è il dato decisivo, alla prova dei fatti), la squadra di casa riesce a imporsi definitivamente solo nel finale. 14 i punti di RJ Hunter, 12 ...

Basket - Champions League 2019-2020 - 2a giornata : a Sassari non basta un gran terzo quarto - il Turk Telekom vince 64-56 : Prima sconfitta nel cammino continentale della Dinamo Sassari, che in Basketball Champions League perde nel match di seconda giornata contro il Turk Telekom Ankara con il punteggio di 64-56. In una partita strana, contrassegnata dal 10/44 al tiro nei primi venti minuti dei sardi (che però non è il dato decisivo, alla prova dei fatti), la squadra di casa riesce a imporsi definitivamente solo nel finale. 14 i punti di RJ Hunter, 12 (con 10 ...