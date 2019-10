Baseball | World Series MLB 2019 | gli Houston Astros pareggiano la serie con i Washington

VIDEO Simone Biles - l’onore del primo lancio alle World Series di Baseball : che salto acrobatico prima di iniziare la partita : Simone Biles è sta protagonista durante una gara delle World Series 2019 di baseball, la Finale del campionato MLB tra Washington Nationals e Houston Astros (si tratta del torneo statunitense del batti e corri, il più importanate al mondo). La Reginetta della Polvere di Magnesio, reduce dai trionfali Mondiali di ginnastica artistica in cui ha conquistato ben cinque medaglie d’oro, ha avuto l’onore del primo lancio con la casacca ...

Baseball - World Series MLB 2019 : altro successo per il Washington Nationals - Astros ko 12-3 - serie sul 2-0 : Le World series della MLB di Baseball 2019 sembrano sempre più nelle mani dei Washington Nationals, con la formazione della capitale capace di vincere anche gara-2 contro gli Houston Astros, questa volta al termine di una prestazione dirompente, per il punteggio di 12-3. Gli Astros scelgono come starter pitcher Justin Verlander, che concede subito una base su ball a Trea Turner, il quale guadagna la seconda base a seguito del singolo di Adam ...

Baseball - World Series MLB 2019 : ai Washington Nationals gara-1 - Houston Astros sconfitti 5-4 : Iniziano nel segno dei Washington Nationals le World Series MLB 2019, le finali del campionato americano di Baseball, con la formazione della capitale capace conquistare gara-1, ribaltando il pronostico contro gli Houston Astros per 5-4. Play ball e subito valida per i Nationals, con Trea Turner che mette giù un singolo, non convertito dagli altri battitori, tra cui anche Anthony Rendon, il migliore della squadra per media, che esce per ...

Houston Astros-Washington Nationals - World Series MLB Baseball 2019 : date - programma - orari e tv. Il calendario completo : Saranno Houston Astros e Washington Capitals a giocarsi le World Series 2019, in quello che è l’appuntamento più ambito del baseball in assoluto. I Washington Nationals arrivano per la prima volta nella loro storia alle World Series, anche se la città in quanto tale attende dal 1933, quando furono i Senators ad arrivarci: va ovviamente detto che non sussiste alcun legame tra le due franchigie, appartenenti a epoche storiche del tutto ...

Baseball - MLB 2019 : gli Houston Astros raggiungono i Washington Nationals alle World Series : Saranno Houston Astros e Washington Nationals a giocarsi le World Series MLB 2019. Anche l’American League, infatti, ha trovato i propri padroni, che vengono dal Texas, dopo aver battuto per 4-2 nella serie i New York Yankees. Dopo che gli Yankees sono partiti fortissimo sul terreno avverso del Minute Maid Park, con un 7-0 nella prima gara, la chiave di volta è arrivata nella seconda, con la vittoria degli Astros per 3-2 ...

Baseball - World Series 2019 : date - programma - orari e tv. Il calendario completo : Si disputeranno da martedì 22 ottobre le World Series 2019, l’appuntamento clou non solo della MLB, ma più in generale del Baseball in quanto tale. La tradizionale sfida tra i campioni della National League e quelli dell’American League, fino a questo momento, ha già una franchigia certa del posto: i Washington Nationals, per la prima volta alle World Series sotto questo nome dopo la vittoria per 4-0 sui St. Louis Cardinals. ...