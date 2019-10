Barcellona | 350mila in piazza contro le sentenze inflitte ai leader indipendentisti

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 27 ottobre 2019) In 350 mila sono scesi in strada aper manifestareledalla Corte Suprema spagnola ai. A fornire i dati e' stata la polizia della citta' catalana. Finora il bilancio parla di quattro feriti e tre arresti negli scontri in via Laietana a, di fronte al quartier generale della polizia. Tra questi, uno dei Mossos d'Esquadra, la polizia catalana, e' rimasto ferito in modo grave e secondo alcune fonti ha un ginocchio rotto. Gruppi di manifestanti hanno anche eretto barricate e acceso fuochi in mezzo a diverse strade del centro di, come sul Paseo de Gracia e nella via Pau Claris. Alla manifestazione - indetta dall'Assemblea nazionale catalana, Omnium Cultural e altri enti sociali e culturali - hanno aderito tutti i partiti pro-indipendenza. Tra i partecipanti, anche il presidente della Generalitat, Quim Torra, e il ...

