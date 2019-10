Auto schiacciata contro il guardrail | è caccia al camion pirata

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 27 ottobre 2019) Giorgia Baroncini A bordo due donne di 27 e 29 anni che hanno riportato ferite non gravi. Ilha tamponato e schiacciato la vettura, poi è scappato via Prima le ha tamponate, schiacciandole con violenzail. Poi ha fatto perdere le sue tracce. Èalche nella notte ha trascinato una fiat 600 celeste per diversi metri sull'strada A4 nel tratto fra la barriera di Monza e Sesto San Giovanni. A bordo della vettura c'era due ragazze di 27 e 29 anni. Le due hanno riportato ferite alla testa, per fortuna non gravi. Ilista ha tamponato in modo violento l', spingendola e schiacciandolailal lato della strada. Poi è scappato via senza prestare soccorso. Le due ragazze, come riporta il Corriere, sono rimaste intrappolate fra le lamiere dell'. Sono stati i vigili del fuoco, giunti subito sul posto con le ...

