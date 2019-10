Australia | madre uccide le due figlie di 6 e 10 anni Il vicino | “Siamo sotto choc”

Fonte : fanpage

(Di domenica 27 ottobre 2019) I corpi di Tiana Djurasovic, 6, e di sua sorella Mia di 10sono stati rinvenuti primi di vita nel pomeriggio del 25 ottobre nella loro casa nella periferia di Perth. La, 38enne, è stata arrestata Si tratta del terzo caso di omicidio negli ultimi 18 mesi che vede protagonista un minore nella cittàna.

xlikeamagnetdo : Sono laureata da esattamente 25 ore e mia madre già rompe il cazzo 'PErché NOn VAI in AUstRAlia a LAvoRarE?1!! Ma porcod - jetblackhmari : L'altro giorno la mamma di Michael che posta la foto di un ragno gigante velenoso trovato in casa, oggi il padre/ma… - bachuuo : mia madre è andata ai consigli di classe ed ora sta prendendo tutti i volantini degli anni all'estero i can't wait… -