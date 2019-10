Australia | l’accesso alla montagna sacra è chiuso Finalmente

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 ottobre 2019) Venerdì 25 ottobre è stato un giorno davvero speciale inper coloro che credono nel rispetto dei diritti delle minoranze e nella piena e incondizionata accettazione delle differenze culturali e delle tradizioni ancestrali. A 34 anni dal giorno in cui gli aborigeni Anangu ricevettero il diritto sulla terra di Uluru, il famoso masso nel centro dell’che da decenni costituisce meta imperdibile per i turisti che viaggiano down under,le autoritàne hanno deciso di chiudere per sempreal sentiero che permetteva di scalare il masso. Gi Anangu da moltissimi anni chiedevano di proibire la scalata al masso, gelosi delle proprie tradizioni spirituali che ritengono tale terrae quindi non calpestabile. Ultimamente si era anche aggiunta una forte preoccupazione per il profondo impatto ambientale causato dalle copiose quantità di turisti che ...

