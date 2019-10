Fonte : optimaitalia

(Di domenica 27 ottobre 2019) Tutto quasi pronto per il lancio dell'Honor V30 che dovrebbe sancire il via definitivo del brand low-cost Huawei per la tecnologia 5G. LaTENAA del device è appenae non ci sono dubbi sul fatto che la presentazione potrebbe davvero avvenire a giorni, in particolare, comunque entro il mese di novembre. Come è risaputo, le certificazioni sono propedeutiche ai lanci commerciali dei singoli device. Quella del device in esame oggi èlo scorso 22 ottobre ma resa nota solo oggi grazie al sito di settore Huawei Central. Per la cronaca, il modello passato a setaccio è stato quello siglato come OXF-AN00. Tra le poche informazioni messe in risalto dal passaggio cì il supporto alla ricarica da 40 W dell'esemplare. Il nuovo Honor V30 arriverebbe dunque nel brevissimo tempo e dovrebbe comunque essere in grado di distinguersi e non poco dal suo predecessore ...

wordweb81 : Attesissimo l’Honor V30 5G a meno di 400 euro? Certificazione avvenuta -