Atletica | Daniele Meucci ottavo alla Maratona di Francoforte | minimo per le Olimpiadi

(Di domenica 27 ottobre 2019)si è reso protagonista di una bella prestazionediconcludendo in ottava posizione col tempo di 2h10:52: si tratta del secondo crono della carriera per il 34enne che si è ampiamente riscattato dal ritiro dei Mondiali di Doha. Il toscano si è fermato ad appena sette secondi dal personale (2h10:45 siglato lo scorso anno a Otsu), l’ingegnere è sceso ampiamente al di sotto dello standard di iscrizione alledi Tokyo 2020 fissato a 2h11:30.è partito cautamente sulle strade tedesche passando in 15:27, 30:44 e 45:41 nei primi riferimenti posti ogni cinque chilometri.mezza è transitato in 1h05:30, ha aumentato il ritmo e ha iniziato una bella rimonta chiudendo con un eccellente negative split di 1h04:22. L’azzurro è stato il migliore europeo al traguardo nellavinta dall’etiope Fikre Tefera ...

