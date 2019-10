Atalanta | come te nessuna mai! 28 gol in 9 giornate polverizzano il record della

Fonte : sportfair

(Di domenica 27 ottobre 2019) L’rifila un netto 7-1 all’Udinese e sale a quota 28 gol in 9di Serie A: è! In Europa solo Manchester City e Ajax hanno fatto meglio Dopo il netto 5-1 subito dal Manchester City in Champions League, l’era chiamata ad una netta reazione appena qualche giorno dopo in campionato. Una sconfitta del genere, che ha quasi estromesso i bergamaschi dall’Europa, avrebbe potuto condizionare mentalmente qualsiasi squadra, ma non quella di Gasperini. Claudio Grassi/LaPresse L’ha risposto alle critiche con un netto 7-1 rifilato alla povera Udinese, passatta in vantaggio con Okaka e poi travolta dalle reti di Ilicic (2), Muriel (3), Pasalic e del giovane prodotto del vivaio Traore. Una vittoria frutto di un calcio spettacolare, intenso sotto il profilo fisico (nonostante 3 gare in una settimana) e di alta qualità sotto ...

