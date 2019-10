Atalanta a valanga | sette gol Napoli | occasione persa Il Torino acciuffa il Cagliari

Serie A - Atalanta a valanga - Napoli stop : 16.58 L' Atalanta travolge 7-1 un'Udinese in dieci e rosicchia punti a Juve e Inter. Solo pareggio per il Napoli a Ferrara. Pari anche tra Torino e Cagliari. Atalanta -UDINESE 7-1 SPAL- Napoli 1-1 TORINO-CAGLIARI 1-1 ROMA-MILAN ore 18 FIORENTINA-LAZIO ore 20.45 BOLOGNA-SAMPDORIA 2-1 (ore 12.30) H.VERONA-SASSUOLO 0-1 (venerdì) LECCE-JUVENTUS 1-1 (sabato) INTER-PARMA 2-2 (sabato) GENOA-BRESCIA ...

Atalanta a valanga : poker al Sassuolo con doppietta di Gomez : Atalanta a valanga. Le basta un tempo per travolgere il Sassuolo, firmare un poker pesante (4-1) e firmare il miglior inizio di campionato dal ritorno in serie A (stagione 2011-2012). Dopo sei giornate mai aveva ottenuto 13 punti e la formazione in versione Champions mostra a tratti di rasentare la