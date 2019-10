Astri del 28 ottobre | lo Scorpione ritorna in carreggiata | Acquario in recupero

Astri e stelle della settimana fino al 3 novembre : ripensamenti per la Vergine : Nuova settimana per i segni zodiacali, che segna la fine del mese di ottobre e l'inizio di quello di novembre. Quali saranno le previsioni astrologiche per tutti i dodici segni? Di seguito l'oroscopo con amore, lavoro e salute da lunedì 28 ottobre a domenica 3 novembre 2019. Ariete: in campo lavorativo la settimana sarà favorevole per voi. Ci saranno delle questioni economiche da controllare, ma non mancheranno le buone idee. In amore, vi ...

Astri e stelle della settimana dal 21 al 27 ottobre : Acquario in recupero - bene i Gemelli : Il mese di ottobre scorre veloce e una nuova settimana è ormai alle porte, vediamo quali sono i presagi degli Astri e delle stelle per questa quarta settimana del mese. Le prossime giornate forniranno all' Acquario l'occasione di recuperare, dopo una prima parte del mese abbastanza sottotono. I Gemelli si apprestano a concludere questo secondo mese autunnale in maniera positiva, soprattutto dal punto di vista lavorativo dove sono favorite le ...

Ambiente - Conte : “La strategia del governo per un’Italia verde si articola su tre pilAstri” : Il governo nella manovra ha impostato “un green New Deal” che deve assumere la forma di “un patto con il mondo industriale e produttivo, per favorire un uso sostenibile delle risorse naturali, la transizione verso fonti di energia rinnovabili, l’efficientamento energetico, la digitalizzazione, l’integrazione dei sistemi“: lo ha dichiarato il premier premier Giuseppe Conte, in occasione degli Stati Generali ...

Acacias 38 - spoiler del 14 ottobre : Telmo scopre che i Valmez erano fratellAstri : Continuano i colpi di scena anche nel prossimo episodio di Una vita, in onda lunedì 14 ottobre a partire dalle 14:10 su Canale 5. Stando alle anticipazioni, le vicende ruoteranno ancora attorno a Lucia Alvarado e alla questione della sua eredità, che pare interessare in particolar modo a Samuel. L'Alday, dopo aver scoperto che la ragazza è l'unica erede dei Marchesi di Valmez, si recherà da Joachin per capire meglio la questione dell'eredità, su ...

Astri e stelle del fine settimana - 12-13 ottobre : ripresa in amore per il Sagittario : Nuovo fine settimana in arrivo per i segni zodiacali. Scopriamo le stelle con l'amore, la salute ed il lavoro per le giornate di sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019. fine settimana al top per lo Scorpione e i Pesci, sottotono invece il Toro, che con Venere opposta, fatica ad affrontare le diverse situazioni sentimentali. Ariete: weekend con la luna nel segno, potrete chiarire alcune situazioni sentimentali. In particolare domenica, sarete però ...

Astri e stelle della settimana - dal 7 al 13 ottobre : recupero per l'Ariete - Toro impegnato : La seconda settimana del mese di ottobre sta per iniziare, quali saranno i presagi degli Astri e delle stelle per queste nuove giornate d'autunno? Saranno giornate molto positive per l'Ariete, per il quale è in atto un buon momento di recupero, riguardante soprattutto l'ambito lavorativo. Passionali e romantici i Pesci dedicheranno molto energie all'amore e al rapporto di coppia, mentre per l'Acquario le problematiche in tal senso sembrano non ...

Oroscopo del giorno - 6 ottobre : Sagittario favorito dagli Astri - nervoso il Capricorno : Il weekend è finalmente arrivato e prima di rituffarci nella frenesia di una nuova settimana, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domenica. Grazie al favore di Mercurio e Venere nel segno quella di domani sarà una giornata positiva per il segno del Sagittario, soprattutto per quanto riguarda l'amore e i rapporti interpersonali. Anche per il Cancro l'Oroscopo lascia presagire un buon recupero in campo ...

Vito NicAstri condannato per mafia - 9 anni al "re dell'eolico" : L'imprenditore trapanese Vito Nicastri è stato condannato a nove anni di carcere dal Gup, nel rito abbreviato, per concorso esterno in associazione mafiosa. Nicastri, soprannominato “Re dell'eolico" per i suoi investimenti nelle energie rinnovabili, secondo l'accusa sarebbe stato tra i finanziatori della latitanza del boss Matteo Messina Denaro.