Ascolti TV | Sabato 26 ottobre 2019 Boom Tu si que vales 30% – 5 | 3 mln | Ulisse cala al

Fonte : davidemaggio

(Di domenica 27 ottobre 2019) Sabrina Ferilli Nella serata di ieri,26, su Rai1 – dalle 21.33 alle 23.56 –– Il Piacere della Scoperta ha conquistato 2.961.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.25 alle 0.32 – la seconda puntata di Tú sí queha raccolto davanti al video 5.342.000 spettatori pari al 30% di share. Su Rai2 in prima tv assoluta NCIS ha interessato 1.228.000 spettatori pari al 5.6% di share mentre FBI ha ottenuto 1.223.000 spettatori pari al 5.7%. Su Italia 1 L’Era Glaciale ha intrattenuto 939.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 il nuovo appuntamento con Le Ragazze segna 1.166.000 spettatori con il 6.1%. Su Rete4 I predatori dell’arca perduta totalizza un a.m. di 530.000 spettatori con il 2.7% di share. Su La7 la serie Little Murders ha registrato 327.000 spettatori con uno share dell’1.9%. Su Tv8 le Qualifiche del Gran ...

