Ascolti | Tu si que vales senza rivali | doppia Ulisse

Ascolti TV | Sabato 26 ottobre 2019. Boom Tu si que vales (30% – 5 - 3 mln) - Ulisse cala al 15.4% : Sabrina Ferilli Nella serata di ieri, Sabato 26 ottobre 2019, su Rai1 – dalle 21.33 alle 23.56 – Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha conquistato 2.961.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.25 alle 0.32 – la seconda puntata di Tú sí que vales ha raccolto davanti al video 5.342.000 spettatori pari al 30% di share. Su Rai2 in prima tv assoluta NCIS ha interessato 1.228.000 spettatori pari al 5.6% di ...

Ascolti TV | Sabato 19 ottobre 2019. Tú sí que vales parte col botto (28%) - Ulisse 18.5% : Tú sí que vales 2019 Nella serata di ieri, su Rai1 la quarta puntata di Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha conquistato 3.558.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Canale5 l’esordio di Tú sí que vales 6 ha raccolto davanti al video 4.988.000 spettatori pari al 28% di share. Su Rai2 NCIS 16 ha interessato .000 spettatori (%). A seguire FBI è stato visto da .000 spettatori (%). Su Italia1 Cicogne in missione ha intrattenuto .000 ...

