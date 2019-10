Arrampicata sportiva | Coppa del Mondo 2019 | Ondra e Seo vincono il trofeo nel lead

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2019 : Bassa Mawerm e Yiling Song trionfano nello speed : Il francese Bassa Mawem e la cinese Yiling Song hanno conquistato la Coppa del Mondo 2019 di Arrampicata sportiva per quanto riguarda la specialità speed (velocità). A Xiamen (Cina) si è concluso il massimo circuito internazionale itinerante, il transalpino ha concluso al quinto posto e ha così trionfato con 17 punti di vantaggio sul russo Vladislav Deulin a cui non è bastato il terzo posto alle spalle del cinese Zhong Qixin e del connazionale ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2019 : Mawem e Song per il trionfo nello speed - Ghisolfi ci prova nel lead a Xiamen : La Coppa del Mondo 2019 di Arrampicata sportiva farà tappa a Xiamen (Cina) nel weekend del 18-20 ottobre, si concluderà il circuito di speed mentre il lead vivrà il suo penultimo atto. speed – Il francese Bassa Mawem guida la classifica generale con 29 punti di vantaggio sul russo Vladislav Deulin, 40 sull’altro russo Dmitrii Timofeev e 47 sull’indonesiano Alfian Muhammad. Il transalpino partirà con i favori del pronostico ma ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2019 : i convocati dell’Italia per Xiamen ed Inzai. Quattro azzurri in Cina e Giappone : Sono Quattro gli azzurri convocati per le ultime tappe della Coppa del Mondo 2019 di Arrampicata sportiva: dal 18 al 20 ottobre lead e speed saranno protagonisti a Xiamen, in Cina, mentre il 26 ed il 27 ottobre la lead sarà oggetto dell’appuntamento conclusivo ad Inzai, in Giappone. Il DS Daniele Crespi ha convocato per il doppio appuntamento Quattro atleti, che saranno seguiti dal tecnico di specialità Luca Giupponi. Di seguito ...

Arrampicata sportiva - Europei 2019 : Deulin e Miroslaw trionfano nel lead - Fossali quinto : A Edimburgo (Gran Bretagna) si stanno disputando gli Europei 2019 di Arrampicata sportiva per quanto riguarda le categorie speed e lead. La prima giornata di gare ha assegnato le medaglie nella specialità più veloce, tra gli uomini è arrivata l’inattesa affermazione del 25enne russo Vladislav Deulin che ha sorpreso tutti gli avversari spingendosi fino all’atto conclusivo dove ha surclassato l’ucraino Danyil Boldyrev (5.900 ...

Arrampicata sportiva - Europei 2019 : speed e lead - battaglia a Edimburgo. L’Italia ci prova con Ghisolfi e Fossali : Nel weekend del 4-6 ottobre si disputeranno gli Europei 2019 di Arrampicata sportiva per quanto riguarda le specialità lead e speed. Sarà Edimburgo (Gran Bretagna) a ospitare la rassegna continentale, un appuntamento importante per diversi atleti che si stanno preparando al torneo preolimpico di fine novembre a Tolosa e che da questa gara cercheranno di trarre indicazioni importanti. lead (MASCHILE) – Il francese Romain Desgranges ...

Arrampicata sportiva - Laura Rogora : “Tokyo 2020 è il mio obiettivo principale. So che sarà dura” : Laura Rogora si appresta a disputare, col titolo iridato junior in tasca, gli Europei senior di Arrampicata sportiva, con un pensiero a Tokyo 2020, dove per la prima volta questo sport vedrà il combined essere specialità olimpica: questo e molto altro nell’intervista rilasciata a “Tuttosport“. L’azzurra ha lasciato Roma per seguire la sua passione: “Questa è la mia passione, queste montagne sono il mio mondo, non ...

Arrampicata sportiva - i benefici e i consigli di due campioni : L'Arrampicata sportiva è lo sport che sfida la gravità, dove la progressione è verticale. Verso il cielo. Non è solo una questione pratica, quella di salire verso l'alto per raggiungere la cima, ma anche spirituale: elevare lo spirito, purificarlo dalle tensioni quotidiane, per sentirsi leggeri, durante la pratica sportiva e non solo. Se siete scettici chiedetelo a chi arrampica assiduamente: rafforza ...