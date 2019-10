Anticipazioni U&D | Giulia ha dei dubbi su Alessandro e lui decide di lasciare il

Anticipazioni U&D : Ida lamenta la poca passionalità di Riccardo - poi arriva il bacio : Come procedono le cose tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri? A circa una settimana di distanza dalla seconda possibilità che la dama ha dato all'ex fidanzato, sembra che tutto vada a rilento. Le Anticipazioni della puntata di Uomini e Donne che è stata registrata ieri, sabato 26 ottobre, fanno sapere che la bresciana si è lamentata della scarsa passionalità del cavaliere: pare che lui si sia addormentato quasi subito quando erano a letto ...

Anticipazioni U&D - Riccardo dopo la lettera scritta ad Ida : 'Mi sono sentito un idiota' : E' tornato il sereno a Uomini e donne per una delle coppie storiche del trono over. Parliamo di Ida e Riccardo i quali, dopo vari tira e molla, sono riusciti a recuperare il loro rapporto sentimentale. Le Anticipazioni che arrivano dall'ultima registrazione del trono over rivelano che Ida ha deciso di ridare una seconda chance a Riccardo, il quale l'aveva sorpresa e piacevolmente meravigliata con una lunga lettera d'amore con la quale dichiarava ...

Anticipazioni U&D : Raselli accusato di conoscere già due corteggiatrici : Tutti coloro che seguono il Trono Classico conoscono bene Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià e ex tentatore di Temptation Island. Giulio ha un carattere molto forte, sa il fatto suo e si è fatto conoscere soprattutto per il suo modo diretto di parlare. Nella registrazione del Trono Classico del 24 Ottobre il tronista è finito nella bufera a causa di ben due segnalazioni molto importanti che sono arrivate alla redazione e che ...

Anticipazioni U&D - segnalazione su Giulio : il manager conoscerebbe già Veronica : I colpi di scena a Uomini e Donne non mancano mai e anche nel corso dell'ultima registrazione del trono classico ci sono state un bel po' di sorprese che hanno riguardato i tronisti in carica. Nel dettaglio, infatti, le Anticipazioni sul programma di Maria De Filippi rivelano che l'attenzione è stata posta soprattutto sul tronista Giulio Raselli, il quale si è trovato al centro di ben due segnalazioni arrivate in studio, di cui una che è stata ...

Anticipazioni U&D del 25 ottobre : Pago e Serena si rivedono - lui sta ancora soffrendo : Venerdì 25 ottobre si rinnoverà l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti condotta da Maria De Filippi, di cui vedremo in onda una nuova puntata dedicata al trono classico che si preannuncia ricca di novità e colpi di scena. Le Anticipazioni ufficiali sulla trasmissione, diramate dalla pagina Instagram di U&D, rivelano che ci sarà spazio in studio per il confronto di una delle coppie più discusse ...

Anticipazioni U&D del 24 ottobre : Veronica chiude con Giulio e si dichiara per Alessandro : Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne di Maria De Filippi di cui, domani 24 ottobre, verrà trasmessa la prima puntata di questa settimana dedicata al trono classico. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che l'attenzione sarà posta soprattutto sulle rivalità che riguardano i due attuali tronisti del dating show. Parliamo di Alessandro e Giulio che sono entrati in competizione per conquistare il cuore della bella Veronica, la corteggiatrice ...

Anticipazioni U&D Over del 23 ottobre : Edoardo e Chiara annunciano il matrimonio : Battibecchi e buone notizie si alterneranno nella puntata del Trono Over di Uomini e donne in onda oggi 23 ottobre a partire dalle ore 14:45. Archiviata la delusione di Riccardo Guarnieri per le diChiarazioni di Ida Platano, questo pomeriggio si tornerà a parlare della decisione di Jean Pierre di conoscere una dama giunta nel parterre per lui. E il fatto non potrà che scontentare Gemma Galgani. Spazio per l'annuncio di una coppia che si è ...

U&D - Anticipazioni trono over di oggi 22 ottobre : Guarnieri abbandona la trasmissione : Le anticipazioni di Uomini e Donne di martedì 22 ottobre rivelano che oggi andrà in onda il trono over. La puntata in questione è stata registrata lo scorso 11 ottobre per cui possiamo anticiparvi che, ancora una volta, l'attenzione si focalizzerà su Gemma Galgani e Ida Platano. La prima sarà alle prese con la sofferenza per Jean Pierre mentre la seconda darà una brutta notizia al suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri. Quest'ultimo si alzerà e ...

Anticipazioni U&D over - Ida e Riccardo tornano insieme : Armando contro la dama : È tempo di novità nello studio di Uomini e donne trono over, dove sono in arrivo delle puntate a dir poco ricche di colpi di scena che riguardano ancora una volta la coppia composta da Ida e Riccardo. I due continuano ad essere al centro della scena, complice la dedica d'amore che il cavaliere ha fatto ad Ida, la quale però ha preferito chiudere la relazione e voltare pagina. Ebbene, gli spoiler che arrivano dall'ultima registrazione di U&D ...

Anticipazioni U&D del 22 ottobre : Ida chiude con Riccardo - Gemma delusa da Jean Pierre : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti condotta da Maria De Filippi. Domani 22 ottobre andrà in onda la seconda puntata del trono over, la quale si preannuncia ricca di colpi di scena. In queste ore, infatti, sulla pagina ufficiale Instagram del programma sono stati diffusi i primi spoiler su quello che vedremo in onda e ancora una volta la protagonista indiscussa sarà Ida Platano, alle ...

Anticipazioni U&D over del 21 ottobre : Ida lascia Riccardo dopo la lettera d'amore : Lunedì 21 ottobre riparte l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti ideata e condotta da Maria De Filippi. Le Anticipazioni su questa nuova settimana di messa in onda del dating show rivelano che lunedì pomeriggio si partirà con un nuovo appuntamento dedicato al trono over di cui in queste ore sono state svelate le prime Anticipazioni sul sito web WittyTv. Protagonista sarà ancora una volta Gemma ...

Anticipazioni U&D - registrazione 16 settembre : Giulia bacia Ale ed elimina Cristian : Uomini e donne è un programma sempre ricco di sorprese e la trasmissione di Maria De Filippi non si è smentita nemmeno nell'ultimo appuntamento del trono classico. Le Anticipazioni della registrazione avvenuta il 16 ottobre rivelano che Giulia bacerà finalmente Alessandro e la situazione del suo trono verrà capovolta. registrazione 16 ottobre, trono classico: Giulia ha baciato Alessandro Le Anticipazioni di Uomini e donne, che si riferiscono ...

Anticipazioni U&D trono classico : Giulia bacia Alessandro e allontana Daniele : I colpi di scena a Uomini e donne trono classico non mancano mai e nel corso dell'ultima registrazione ci sono state delle novità importanti che hanno riguardato il percorso della bella tronista Giulia Quattrociocche, la quale fino a questo momento sembrava che avesse già le idee abbastanza chiare sulla scelta da fare. Giulia, infatti, si è sbilanciata molto con il corteggiatore Daniele, con il quale si è venuto a creare un grande feeling. Al ...

Anticipazioni U&D : Jean Pierre considera Gemma un'amica - Ida va via con Riccardo : Nuovo appuntamento con le Anticipazioni riguardanti la trasmissione Uomini e Donne in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5. Occhi puntati sulla registrazione del 17 ottobre del trono over, che ancora una volta ha avuto come protagonista Gemma Galgani, alle prese con la tormentata frequentazione con Jean Pierre. La dama torinese sembra non volersi arrendere, anche se il cavaliere è stato molto chiaro nel ribadire di considerarla come ...