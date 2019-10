Ancelotti a Sky | «Drammi e polemiche li lasciamo agli altri | non c’è spazio nel nostro

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 27 ottobre 2019) L’allenatore del Napoli Carloai microfoni di Sky al termine della gara pareggiata a Ferrara contro la Spal: «Tutte le partite possono essere occasioni perse come quella dell’Inter e della Juve ieri. Non ci dobbiamo soffermare sulla prestazione e vedere dove si può migliorare. Difficile migliorare questa squadra visto tutte le difficoltà che abbiamo incontrato per prepararla. Si poteva fare meglio ma tutto sommato al prestazione è stata buona» Che problemi? «Dopo la champions tutte le quadre lasciano qualcosa, nella seconda parte abbiamo giocato bene e creato tante occasioni» Due punti punti lasciati che minano la fiducia «Non mina nulla usciamo da una partita brillante con un grande risultato in Champions e una partita brillante c’è stata anche oggi, dobbiamo mantenere questo livello» Non ha convinto Elmas? «Ha convito» Ghoulam? «Ghoulam non è pronto per ...

