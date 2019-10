Ancelotti a Dazn | «Ottima prestazione Ghoulam | volete fare polemica»

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 27 ottobre 2019) L’allenatore del Napoli Carloal termine di una gara contro la Spal che sembra stregata, ha parlato ai microfoni di: «Laè stata fatta e bene, non abbiamo mai perso lucidità: abbiamo avuto delle opportuna, c’è il rammarico per il risultato, ma laè stata. Sicuramente dopo la Champions la squadra non ha tutte le energie. I risultati alla fine ci daranno ragione, saremo più fortunati la prossima volta» Come sta Malcuit? «Malcuit non l’ho visto, ma ha preso un colpo al ginocchio» Dopo il suo infortunio avete giocato con Allan che si è abbassato terzino «Abbiamo provato ad allargare un po’ di più usando Callejon largo per mettere qualche cross per Llorente, un po’ di occasioni le abbiamo create anche con lucidità» È mancata la qualità dietro alla prima punta «No, sono partite in cui non puoi sfruttare le qualità ...

