“Amazon Women in Innovation” | al via la seconda edizione della borsa di studio per le

(Di domenica 27 ottobre 2019) L'Università degli Studi di Roma Tor Vergata si unisce al Politecnico di Milano e al Politecnico di Torino nel programma creato dal colosso dell’e-commerce. Seimila euro l'anno per tre anni alle vincitrici

