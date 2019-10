Amad Traoré | chi è il nuovo gioiellino dell’Atalanta? Tutto sull’attaccante che ha

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 27 ottobre 2019)Diallo, classe 2002, fratello del più celebre Hamed Junior del Sassuolo, ma di proprietà della Juventus, dopo aver incantato con la Primavera dell’Atalanta, ha debuttato segnando in Serie A. Il calciatore, trequartista o ala, aveva già impressionato Gasperini, in estate nel ritiro. Oggi perdebutto da sogno. Ingresso al 77′ al posto di Ilicic e gol al primo pallone toccato. Gran sinistro dal limite dell’area a battere Musso, non perfetto nella circostanza.arrivò all’Atalanta nel 2014, quando il compianto Mino Favini lo strappò alla concorrenza di Inter, Juventus e Milan. Attaccante mancino, ama rientrare dalla destra per sfruttare le sue doti balistiche.ha un grande futuro davanti a sé ed ha già avuto l’investitura del “Papu” Gomez, che di lui disse in estate: “mi ha impressionato ...

