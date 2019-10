Allegri aveva espresso i suoi dubbi su De Ligt Adesso finirà in panchina?

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 27 ottobre 2019) Scrive Maurizio Crosetti su Repubblica che in camera caritatislodetto,informato che Denon era il giocatore adatto. Prosegue intanto l’asimmetria del ragazzo De: ogni suo fallo di mano (due volte su tre è rigore) viene pagato a peso d’oro. L’olandesone non è tranquillo, e forse nel difendere non è neanche così enormemente forte come si credeva (in camera caritatis,loconfidato agli amici). Di lui si occupano questa mattina i quotidiani. È stato lui a commettere il fallo di mano che ha provocato il rigore per il Lecce. La scorsa settimana un altro suo fallo di mano è stato graziato dall’arbitro, altrimenti sarebbe stato rigore per il Bologna. Rigore che solo per Nicchi non c’era. Lo sappiamo: quando c’è di mezzo la Juve, la già precaria obiettività di Nicchi si annacqua ulteriormente. Scrive il Corriere dello sport: Ma ...