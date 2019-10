Allarme per la spugna che si usa in cucina | più pericolose sono solo le feci

Allarme Sea Watch Italy : «AlanKurdi minacciato dai libici - 109 persone in pericolo» : «Ci minacciano con armi da fuoco. Alcune persone sono in acqua. 92 persone e 17 membri dell'equipaggio sono in pericolo di morte”»

Allerta Meteo - la protezione civile lancia un nuovo Allarme ROSSO per la Sicilia : anche Sabato 26 scuole chiuse e forte maltempo : Allerta Meteo – Continua ad imperversare il maltempo al Sud Italia e la protezione civile lancia un nuovo pesante avviso di allarme per le prossime ore. anche domani, Sabato 26 Ottobre, per la Sicilia è stata emanata l’Allerta rossa, che si riferisce in modo particolare alle province di Catania, Enna e a una gran parte del territorio messinese (vedi mappe a corredo dell’articolo). Alla luce di un’Allerta così pesante, ...

Cade in casa e resta a terra per tre giorni : anziano salvato grazie all’Allarme dato dai vicini : E’ caduto in casa ed e’ rimasto a terra per almeno tre giorni, fino a che un vicino, preoccupato poiche’ non rispondeva al campanello, ha dato l’allarme avvisando il 113. L’uomo, un 83enne, e’ stato salvato ieri mattina dalla polizia e dai vigili del fuoco, che sono entrati nell’abitazione dopo aver sfondato la porta. L’anziano, che stava accusando gravi problemi respiratori provocati probabilmente ...

Allarme cioccolato - ritirato dal mercato un prodotto venduto in tutto il mondo : pericolo per la salute [INFO] : Il RASFF, Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi, ha pubblicato un avviso di richiamo per dei cioccolatini provenienti dalla Francia. L’avviso non precisa ancora nome e marchio del prodotto, ma si tratta di dolciumi venduti anche in Italia. Il motivo dell’allerta è dovuto ad allergeni non dichiarati in etichetta. Nello specifico si tratta di sesamo, che potrebbe causare shock anafilattico o altre reazioni in soggetti ...

Genova - Allarme per un maniaco in città : “Aggredisce le nostre figlie” : In corso indagini a Genova sulla presenza di un uomo che avrebbe aggredito diverse ragazzine. Al vaglio dei carabinieri ci sarebbero almeno altri dieci episodi di palpeggiamenti e violenze avvenute tra piazza De Ferrari, via Venti Settembre e corso Aurelio Saffi. A denunciare la presenza del maniaco le mamme di alcune presunte vittime.Continua a leggere

Allerta meteo - l’Allarme : “Milioni di italiani a rischio per esondazioni o frane - ci vuole un piano di emergenzae” : “Urgente un piano di emergenza per tutti i Comuni italiani, da mettere in atto in caso di alluvioni e disastri dovuti al maltempo“. E’ l’appello fatto da Nicoletta Gandolfi, membro della commissione Ambiente dell’Ordine degli architetti, dopo i nubifragi dei giorni scorsi e l’ulteriore Allerta meteo lanciata oggi per diverse regioni italiane. “Nel nostro Paese la maggior parte dei Comuni e’ a forte ...

Allerta Meteo - Allarme ROSSO in Sicilia : stasera TORNADO - domani ALLUVIONI. Importanti novità per le scuole chiuse : Allerta Meteo – La Protezione Civile ha lanciato l’allarme ROSSO, il più alto livello previsto dal sistema di Allertamento Meteorologico in Italia, per gran parte della Sicilia che domani – Venerdì 25 Ottobre – verrà colpita da fenomeni temporaleschi molto violenti. L’allarme ROSSO è relativo ai territori delle province di Catania, Siracusa, Ragusa, Enna e Caltanissetta e a gran parte del territorio delle province ...

Maltempo - Allarme per la piena del Po : sfiorato il massimo storico del Lago Maggiore - grande apprensione [DATI] : Continua il presidio dei Consorzi di bonifica ed irrigazione che, con esperte manovre idrauliche e la progressiva chiusura di centinaia di paratoie, controllano la piena del fiume Po, evitando il rischio di allagamenti nelle zone interne. Il grande Fiume sta segnando, a Cremona, la punta di piena con 4.181 metri cubi al secondo contro una portata media del periodo pari a mc/sec 1.487, mentre un anno fa si registravano 525 metri cubi; dopo aver ...

Vicenza : falso Allarme bomba a scuola - assessore Tolio 'nessun pericolo' : Vicenza, 24 ott. (Adnkronos) - falso allarme bomba a scuola a Vicenza. Con riferimento al biglietto trovato ieri pomeriggio in un'aula del centro per l'infanzia 0-6 di via Corelli, nel quartiere di San Lazzaro, che annunciava la presenza di una bomba a scuola, l'assessore all'istruzione Cristina Tol

Allerta Meteo Piemonte - è Allarme per la piena del Po : i consorzi di Bonifica chiodini le prese irrigue e presidiano i territori : Continua il presidio dei consorzi di Bonifica ed irrigazione che, con esperte manovre idrauliche e la progressiva chiusura di centinaia di paratoie, controllano la piena del fiume Po, evitando il rischio di allagamenti nelle zone interne. Il Grande Fiume sta segnando, a Cremona, la punta di piena con 4.181 metri cubi al secondo contro una portata media del periodo pari a mc/sec 1.487, mentre un anno fa si registravano 525 metri cubi; dopo aver ...

Allarme sanitario europeo per le vongole velenose del mare campano : Le analisi dell’Asl, dell’Arpac e dell’Istituto zooprofilattico hanno evidenziato che nelle vongole della foce del fiume Sarno, in un territorio che si divide tra le province di Salerno e di Napoli, c’è un alto contenuto di metalli pesanti dannosi per la salute pubblica. Ciò ha fatto scattare l’allerta sanitaria europea, per bloccare la commercializzazione dei molluschi campani. La Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia sta effettuando ...

Allerta meteo per oggi in nove regioni - Allarme arancione per Liguria - Lombardia - Piemonte e Toscana - si prevedono abbondanti piogge e rischio alluvioni - scuole chiuse in alcuni comuni : Sono in totale nove le regioni dove la Protezione Civile, per l’arrivo di una perturbazione dalla Spagna e dalle isole baleari, ha diramato l’Allerta meteo. In alcune regioni la situazione può diventare di una certa pericolosità per la possibilità di abbondanti piogge con rischio alluvione. Le regioni dove già dalle prime ore di oggi si sta abbattendo il maltempo sono la Liguria, la Lombardia, il Piemonte e la ...

?Ergastolo - Consulta apre ai permessi per i mafiosi anche se non collaborano. Allarme pm : anche i mafiosi all'ergastolo potranno accedere ai permessi premio, pure se non collaborano con la giustizia, ma a condizione che sia provato che abbiano reciso i loro legami con la...

Mattino : Emergenza difesa : Manolas a rischio - Luperto in preAllarme : Il Napoli senza Manolas? Secondo quanto riporta l’edizione online de ”Il Mattino”, Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli, non ha partecipato al match di Youth League in quanto è stato richiamato da Carlo Ancelotti e messo in preallarme in vista della gara di questa sera contro il Salisburgo. Gaetano, infatti, potrebbe essere destinato alla panchina se Manolas, già vittima di alcuni fastidi fisici nei giorni scorso, non ...