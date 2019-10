Al Bano | la confessione su Romina | “Fosse per me non l’avrei mai lasciata”

Fonte : dilei

(Di domenica 27 ottobre 2019) Altorna a parlare in pubblico del suo legame conPower e dell’addio, arrivato più di vent’anni fa e segnato da grandi sofferenze. Una storia d’amore, quella fra il cantante pugliese e l’attrice americana, che ha fatto sognare milioni di fan e che ancora oggi tiene tutti con il fiato sospeso. In tanti infatti sperano che Carrisi e la Power possano tornare insieme. Ad alimentare i gossip sono alcune frasi pronunciate dall’artista di Cellino San Marco durante un concerto.e Alinfatti sono volati in Australia per due attesissimi live. Come sempre al cantante è stato chiesto perché la coppia non sia più unita, anche nella vita privata. “Chiedetelo a lei – ha risposto -. Fosse stato per me nonmai lasciata, è stata lei ad andarsene”. Nel corso della serata i due hanno cantato Felicità e Nostalgia Canaglia, come pure i brani realizzati dal figlio Yari. Con ...

