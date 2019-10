Al Baghdadi ucciso in raid Usa | Trump | «È morto come un cane | correndo e piangendo»

Trump : "Ucciso al Baghdadi "Si è fatto esplodere nel tunnel" : Segui su affaritaliani.it

“Ucciso Al Baghdadi” - Trump : “Qualcosa di enorme”. Morte del califfo accertata con analisi biometriche : E' successo "qualcosa di enorme" nella notte in Siria: cosi' il presidente americano, Donald Trump, ha annunciato il suo discorso - previsto alle 14 (ora italiana) - in cui probabilmente dichiarera' in diretta tv l'uccisione dell'ex califfo del sedicente Stato islamico, Abu Bakr Al Baghdadi. Intanto e' la Fox, tv tradizionalmente vicina al presidente, a confermare la Morte di Baghdadi, accertata con le analisi biometriche per il riconoscimento ...

“Abu Bakr al Baghdadi morto” : dalla prigionia in Iraq all’Isis - chi è il ‘Califfo’ islamista in fuga da 5 anni e dato per ucciso in diversi raid : Lo hanno dato per morto più volte. Ora sotto i raid aerei della Coalizione internazionale, ora dell’aviazione irachena o della Russia. Ferito e paralizzato, in fuga tra Mosul e Raqqa. Come un gatto dalle sette vite, Abu Bakr al Baghdadi in realtà è sempre riuscito a sfuggire ai tentativi di eliminazione. La notizia della sua uccisione nella zona di Idlib, in Siria, da parte delle truppe americane è l’ultima di una serie sulla morte del ...

al-Baghdadi ucciso in un raid : Il leader dell'Isis Abu Bakr al-Baghdadi sarebbe morto in un raid nel nord-ovest della Siria secondo fonti militari americane, riportate da Fox News e Newsweek.Nato a Samarra in Iraq, al Baghdadi 48 anni, era l’autoproclamato califfo del sedicente Stato Islamico (ISIS), creato a giugno del 2014 nella fascia di terra tra l'Iraq nord-occidentale e la Siria orientale.Secondo le prime notizie, il leader dell'Isis si sarebbe suicidato, azionando ...

Ucciso il capo del'Isis al Baghdadi Trump : "Qualcosa di enorme" : Il presidente degli Stati Uniti farà un "annuncio molto importante", ha fatto sapere la Casa Bianca e questo mentre i media americani parlano di un'operazione militare in Siria che ha come obiettivo il capo dell'Isis Abou Bakr al-Baghdadi. Secondo Cnn l'esercito, con il contributo della Cia che lo ha localizzato, ha preso di mira il leader islamista nel Nord della Siria. Segui su affaritaliani.it

Media Usa : il capo dell’Isis al Baghdadi forse ucciso in un raid : Secondo fonti militari riportate da Fox News “un obiettivo di alto profilo dell'Isis” è stato colpito nel corso di un

Il terrorista al Baghdadi ucciso durante un raid americano : Un raid americano contro al Baghdadi è andato a segno nel nord ovest della Siria. Fox, citando fonti militari USA,

Abu Bakr Al Baghdadi ucciso in un raid in Siria - si è fatto saltare in aria? : Donald Trump farà un "annuncio molto importante", ha anticipato la Casa Bianca mentre i media americani parlano di un'operazione militare in Siria che ha come obiettivo il capo dell'Isis Abu Bakr al-Baghdadi. Secondo quanto riferito dalla Cnn, l'esercito a stelle e strisce, con il contributo della C

Al-Baghdadi - capo dell’Isis - è stato ucciso dalle forze speciali americane : Il capo dell'Isis si sarebbe fatto esplodere, vittima di un raid delle forze speciali americane. Fonti dell'intelligence americana: due mogli morte nell'esplosione, i figli illesi. Il tweet di Trump nella notte: qualcosa di grande è appena successo. Sulla sua testa, 25 milioni di dollari: era il terrorista più ricercato al mondo.Continua a leggere

«Ucciso il capo dell’Isis al Baghdadi»L’annuncio di Fox News Trump twitta : qualcosa di grande è accaduto : Secondo la tv Usa, «un obiettivo di alto profilo» è stato colpito sabato durante un raid degli Usa a Idlib, in Siria. Fonti del Pentagono a Newsweek: «Dopo uno scontro a fuoco con i soldati Usa si sarebbe ucciso azionando il detonatore di un giubbotto esplosivo»

Pentagono : al Baghdadi si sarebbe ucciso : 7.00 Abu Bakr al Baghdadi, il leader dell'Isis, si sarebbe fatto esplodere dopo uno scontro a fuoco con i soldati Usa entrati nel compound dove si nascondeva nel nord della Siria. Secondo fonti del Pentagono, al Baghdadi avrebbe azionato il detonatore del giubbotto esplosivo che indossava. Il leader dell'Isis è stato colto dal raid mentre era con alcuni familiari. Anche due delle sue mogli sarebbero rimaste uccise dall'esplosione.

Fox News : "Il capo dell'Isis - al Baghdadi - potrebbe essere stato ucciso". E Trump : In arrivo un annuncio : WASHINGTON - Secondo fonti militari riportate da Fox News «un obiettivo di alto profilo dell'Isis» è stato colpito nel corso di un raid Usa nella giornata di sabato nella zona...

Fox News annuncia : «Ucciso il capo dell’Isis al Baghdadi». E Trump twitta : «Qualcosa di grande è accaduto» : Secondo la tv Usa, «un obiettivo di alto profilo» è stato colpito sabato durante un raid degli Usa a Idlib, in Siria. E la Casa Bianca rivela: oggi sarà diffusa una notizia importante di politica estera