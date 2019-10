Al Baghdadi | media Usa | “Capo dell’Isis morto in un raid in Siria” Donald Trump su

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 ottobre 2019) Colpito o suicidatosi quando ha compreso che non c’era più scampo. La dinamica non è ancora chiara, ma istatunitensi non hanno dubbi: il “califfo” Abu Bakr aldurante undelle forze Usa in Siria. Dopo una caccia durata 5 anni, grazie a informazioni della Cia sulla sua localizzazione, gli Stati Uniti hanno scovato il capo dell’Isis nella zona di Idlib, nascosto dentro un compound. Fonti del Pentagono raccontano a Newsweek che il terrorista si è fatto saltare in aria dopo un breve conflitto a fuoco con i militari e la deflagrazione del suo giubbotto imbottito ha ucciso anche due sue mogli che, assieme ad alcuni altri familiari, si trovavano con lui. Pochi minuti prima che si diffondesse la notizia delil presidente americano,, con un tweet aveva annunciato una dichiarazione per le 9 del mattino ora di Washington, ...

