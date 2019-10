Agropoli | ragazza si lancia sotto il treno e si suicida | aveva solo 15 anni

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 27 ottobre 2019) Quella che vi stiamo per raccontare è una storie terribile. Siamo aded è qui che unadi 15di Acciaroli si è tolta la vita,ndosiildavanti agli occhi attoniti e impotenti di chi in quel momento si trovava alla stazione. Laha perso la vitaun Intercity partito da Salerno e diretto in Calabria. Per lei non c’è stato nulla da fare: è morta praticamente sul colpo a causa della violenza dell’impatto. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di, la polizia municipale, la Polfer e i Vigili del Fuoco. Per recuperare la salma i treni che viaggiavano in direzione Sud sono stati bloccati. La famiglia della minorenne è stata avvertita, ma non si conoscono ancora i motivi del gesto e perché abbia deciso dirsi. Secondo le prime informazioni, laavrebbe avuto un bigliettino con sé in cui spiegava il perché ...

