Agropoli | a 15 anni si butta sotto un treno | il suo fidanzato si era tolto la vita

Agropoli : ragazza si lancia sotto il treno e si suicida - Giorgia Saja aveva solo 15 anni : Quella che vi stiamo per raccontare è una storie terribile. Siamo ad Agropoli ed è qui che una ragazza di 15 anni di Acciaroli si è tolta la vita, lanciandosi sotto il treno davanti agli occhi attoniti e impotenti di chi in quel momento si trovava alla stazione. La ragazza ha perso la vita sotto un Intercity partito da Salerno e diretto in Calabria. Per lei non c’è stato nulla da fare: è morta praticamente sul colpo a causa della violenza ...