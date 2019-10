Agguato a Roma | pregiudicato ferito gravemente a colpi di pistola

Fonte : agi

(Di lunedì 28 ottobre 2019)in serata a: bersaglio unche è stato inseguito fin dentro lo stabile in cui abita edi. L'episodio è avvenuto in una strada in zona Casal Bruciato. A quanto finora si sa, l'uomo poco prima delle 22 è stato atteso da 3 o 4 persone che subito hanno cominciato a sparare. È riuscito a entrare nello stabile, ma questo non ha fatto desistere i suoi attentatori, che lo hanno braccato lungo le scale continuando a far fuoco, ferendolo al torace e a una gamba per poi darsi alla fuga. L'uomo, 48 anni, è stato quindi soccorso dai familiari e poi portato in ospedale, al Pertini. Sul posto gli agenti del commissariato di zona di Polizia ed anche la Squadra mobile della Questura.

