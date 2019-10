A Siracusa il San Martino Puppet Fest

Maltempo in Sicilia - aperte voragini nel ragusano e nel Siracusano : L'ondata di Maltempo che ha colpito la zona sud-est della Sicilia (GUARDA LE FOTO), oltre a causare la morte di un agente di polizia penitenziaria, travolto dall'esondazione del torrente Tellaro mentre faceva rientro nella sua abitazione a Rosolini, in provincia di Siracusa, ha causato anche vere e proprie voragini in provincia di Ragusa e nel siracusano. Nei pressi di Ispica (Ragusa), in particolare, la furia del torrente Favara straripato ...

Maltempo in Sicilia - un morto nel Siracusano. Salvate 16 persone. FOTO : Il nubifragio che ha investito nella notte il Sud Est della regione ha provocato una vittima, un agente penitenziario di 52 anni. Era stato segnalato come disperso sulla statale 115. Il corpo è stato ritrovato questa mattina dai vigili del fuoco tra Noto e Rosolini

Permane maltempo in Sicilia - un morto nel Siracusano : Permane in Sicilia l'allerta meteo rossa della Protezione civile per il maltempo, che sta adesso interessando l'area di sud-est dell'isola

Maltempo : morto agente di polizia penitenziaria travolto dal fango nel Siracusano : E' stato trovato morto l'agente di polizia penitenziaria che era stato travolto da una ondata di fango mentre percorreva questa notte con la sua auto contrada Stafenna, a Noto (Siracusa). L'uomo, 52 anni, svolgeva la sua attività nel carcere di Noto e stava per fare rientro nella sua abitazione, a Rosolini. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che indagano sulla vicenda, l'esondazione del fiume Tellaro ha investito il mezzo ...

Un torrente in piena ha fatto strage di ovini nel Siracusano : E' di oltre 60 capre, pecore e agnelli morti il bilancio del maltempo che ha colpito ieri la zona di Ispica (Ragusa) dove è straripato il torrente Favara, provocando una vera e propria strage di ovini dell'azienda Roccuzzo che produce ricotta e formaggi con un danno che supera i 100 mila euro. "Le immagini mostrano un tappeto di capi morti annegati - afferma il direttore della Coldiretti di Ragusa, Calogero Maria Fasulo - impegnato con i ...

Maltempo Sicilia : trovato morto l’uomo disperso nel Siracusano - travolto da un fiume di fango : È stato trovato questa mattina alle 7:50 il corpo senza vita di un uomo disperso nel Siracusano a causa del Maltempo. Il cadavere è stato rinvenuto dai Vigili del Fuoco sulla SS115, tra Noto e Rosolini. L’uomo era un agente di polizia penitenziaria. Il nubifragio si è abbattuto soprattutto nella zona sud della provincia, tra Pachino, Noto e Rosolini. L’agente si trovava a bordo della sua auto, una Dacia Sandero, sulla strada statale ...

Maltempo : disperso agente di polizia penitenziaria nel Siracusano : Risulta disperso un agente di polizia penitenziaria travolto da un fiume di fango mentre percorreva la notte scorsa la statale 115 in contrada Stafenna, nel territorio di Noto (Siracusa). I vigili del fuoco hanno rinvenuto la sua auto, una Dacia Sandero, e il telefonino, ma sono tutt'ora in corso le ricerche. Il violento nubifragio ha sferzato per tutta la notte la zona sud del Siracusano, tra Pachino, Noto e Rosolini, paralizzando le strade di ...

Maltempo - disperso agente nel Siracusano : 8.45 Permane in Sicilia l'allerta meteo rossa della Protezione Civile per il Maltempo. Chiuse le scuole a Catania e interdette aree pubbliche come parchi e mercati. Violento nubifragio nel Siracusano, dove risulta disperso un agente di polizia penitenziaria travolto da un fiume di fango. Molte strade di collegamento tra Pachino, Noto e Rosolini sono bloccate. Soccorse 16 persone rimaste intrappolate nelle auto.

C'è stata una scossa di terremoto nel Siracusano - gente in strada ma nessun danno : Una scossa di terremoto di magnitudo 3.03 si è registrata questa notte intorno alle 3 nel Siracusano. L'epicentro è stato localizzato in mare, a 12 chilometri da Siracusa come registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il sisma è stato avvertito nel capoluogo ed in alcuni Comuni della provincia, costrigendo diversi residenti a scendere in strada, dopo aver chiamato le forze dell'ordine ed i vigili del fuoco. ...

Calabria : Siracusano (Fi) - 'no Lega a Occhiuto o fake new o fake coalizione' : Roma, 11 ott. (AdnKronos) - "Mentre Forza Italia aderisce a manifestazione del centrodestra il 19 ottobre e sostiene Tesei in Umbria e Borgonzoni in Emilia, la Lega rifiuta la candidatura di Occhiuto in Calabria. O è una fake new o è una fake coalizione”. Lo scrive su Twitter la deputata di Forza It

Pallanuoto - Ortigia da favola! Mediterrani annichilito : Siracusani ai quarti di Euro Cup! : Una partita da sogno: l’Ortigia domina la sfida contro gli iberici del Mediterrani, valida per il secondo turno di qualificazione dell’Euro Cup di Pallanuoto, vince per 12-7 (ma a fine terzo quarto lo score era di 11-3) e stacca il biglietto per i quarti di finale, dove attende una delle quattro squadre sconfitte nel terzo turno preliminare di Champions, tra le quali il Brescia. Se ieri era stata la cinquina di Gallo ad essere ...

Pallanuoto - qualificazioni Euro Cup 2019-2020 : Solaris-Ortigia 10-12. Valentino Gallo trascina i Siracusani con una cinquina : Serve una cinquina di Valentino Gallo all’Ortigia per vincere la prima gara del secondo turno di qualificazione dell’Euro Cup di Pallanuoto: i siciliani si impongono a Sibenik, in Croazia, per 10-12 contro i padroni di casa del Solaris e domani sfideranno gli iberici del Mediterrani in quella che probabilmente sarà la sfida decisiva per il passaggio ai quarti. Botta e risposta nei primi due quarti tra le due formazioni ed a metà gara ...

Pallanuoto - qualificazioni Euro Cup 2019-2020 : Ortigia-Apoel Larnaca 25-3. I Siracusani passano al secondo turno! : La vittoria del Montpellier sul Partizan aveva spianato la strada in mattinata all’Ortigia nel primo turno di qualificazione dell’Euro Cup di Pallanuoto: ai siciliani bastava non perdere contro i modesti ciprioti dell’Apoel Larnaca, ed i siracusani hanno dominato in lungo ed in largo, vincendo per 25-3. Il primo quarto basta ed avanza per indirizzare la sfida: 6-1 e qualificazione ormai in cassaforte. Il resto del match è un ...