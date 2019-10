Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 ottobre 2019) 900dal. L’incredibile cifra di piccole vittime sieropositive è stata registrata a Ratodero, in, ed è stata svelata da un giornalista locale, Guldabhar Shaikh. Come riporta il New York Times la vicenda ha avuto inizio nei primi mesi del 2019 quando è stata registrata, in centinaia di, una resistenza alle cure rispetto a tantissimi episodi di febbri altissime. La diagnosi è arrivata qualche mese dopo: un’epidemia di Aids ha colpito soprattutto giovanissimi. Le autorità sanitarie hanno incolpato unreo di aver riutilizzatousate. Si tratterebbe del dottor Muzzafar Ghangro. E il racconto del NYT, a sua volta fedele al report di Shaikh è allucinante. Perché il dottor Ghangro sarebbe uno dei pediatri più a buon mercato della poverissima città di Ratodero, dove il medico chiede solo 20 centesimi a visita per chi dichiara un ...

MediasetTgcom24 : Allarme in Pakistan, 900 bambini infettati da Hiv in una città #pakistan - Adnkronos : Orrore in Pakistan, 900 bambini contagiati da Hiv - TutteLeNotizie : “900 bambini contagiati dal virus dell’Hiv in Pakistan. Pediatra usava siringhe usate”: il… -