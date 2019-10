Zombieland | Double Tap - Road Trip - recensione

Fonte : eurogamer

(Di sabato 26 ottobre 2019) Senza che quasi nessuno l'abbia sentito arrivare eccoci qui a commentare l'arrivo su console e PC del tie-in ufficiale diTap, Doppio Colpo in Italia, sequel del divertentissimo zombie-movie uscito una decina di anni fa con un cast estremamente ben assortito che contava tra le sue fila Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone e l'inimitabile Bill Murray, presente in un delizioso cameo in salsa Ghostbusters.La scelta di realizzare un twin stick shooter cooperativo era quasi scontata per un prodotto del genere e infattiTap -ricalca le orme di titoli di successo quali Dead Nation, How to Survive, Tesla Vs. Lovecraft e via dicendo. La presenza di una licenza appetitosa come quella diè ovviamente l'elemento catalizzatore di questo gioco, ma al tempo stesso rappresenta un'arma a doppio taglio nel caso il materiale di riferimento non sia ...

