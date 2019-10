Voto in Argentina | crisi e rivolte Tutto il Sudamerica è in fiamme

Argentina al Voto per le presidenziali - Fernandez pronto a vincere a primo turno. Per l’uscente Macri - strada in salita : Alberto Fernandez, principale sfidante del presidente argentino uscente Mauricio Macri, è in corsa per la vittoria al primo turno alle presidenziali di domani, domenica 27 ottobre. Secondo gli ultimi sondaggi, infatti, il populista Fernandez, alleato dell'ex presidente Cristina Fernandez Kirchner otterrebbe un vantaggio enorme, con una forchetta tra il 17 e il 22%, superando il 45% necessario per la vittoria senza ballottaggio. Secondo la ...