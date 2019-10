VIDEO Southampton-Leicester 0-9 | highlights | gol e sintesi Figuraccia storica per i

Fonte : oasport

(Di sabato 26 ottobre 2019) Una sconfitta epocale. Da altri tempi. Ildistrugge a domicilio ilin Premier League con il clamoroso punteggio di 9-0. Un match che entra nella storia dalla parte sbagliata per i Saints che subiscono una ripassata incredibile. Sfida già decisa dopo pochi minuti con gli ospiti avanti 3-0 dopo 19 minuti e con un uomo in più vista l’espulsione di Bertrand. Ilnon si è fermato più segnando 4 reti anche nel secondo tempo. Andiamo a rivedere le immagini e tutti i gol.0-9 alessandro.passanti@oasport.it Twitter: @AlePasso Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: mooinblack / Shutterstock.com

Cefalunews : Il Leicester vince 9 a 0 in casa del Southampton, eguagliato un record in Premier [VIDEO] - #calcionewsweb… - G3N3RATIONSPORT : Clamoroso in #PremierLeague, il #Leicester vince 9-0 a #Southampton! - VIDEO -