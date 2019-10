Vettel il più veloce nelle libere del Gran premio del Messico

Sebastian Vettel F1 - GP Messico 2019 : “Mi sono concentrato più sulle gomme medie - che sono competitive” : La Ferrari di Sebastian Vettel fa segnare il miglior tempo nelle FP2 del GP del Messico, tappa del Mondiale 2019 di F1: il tedesco della Rossa ferma il cronometro in 1’16″607, riscattando così una prima sessione non all’altezza, così come confermato a fine giornata ai microfoni di Sky Sport. Così Sebastian Vettel: “Penso di aver fatto il mio questa mattina, sono andato sull’erba nella prima sessione, nel pomeriggio ...

Formula 1 – Ferrari - senti Briatore : “basta cazzate! Leclerc primo pilota - è più veloce di Vettel e può battere Hamilton” : Flavio Briatore esprime il suo parere sulla Ferrari, senza mezzi termini. Leclerc deve essere il primo pilota: è più veloce di Vettel e può battere Hamilton La Ferrari sembra essersi svegliata tardi. La prima parte di stagione, complice un po’ di sfortuna e qualche prestazione negativa di team e piloti, ha generato un gap importante con la Mercedes, ormai complicato da ridurre. La scuderia tedesca ha vinto il Mondiale costruttori a ...

Charles Leclerc F1 - GP Giappone 2019 : “Soddisfatto del mio giro - Vettel è stato più veloce” : Una mattinata da ricordare per la Ferrari a Suzuka (Giappone), sede del 17° round del Mondiale 2019 di F1. Il Cavallino Rampante, inaspettatamente, ha monopolizzato la prima fila con il tedesco Sebastian Vettel (pole position) e il monegasco Charles Leclerc, a dimostrazione che la Rossa ha compiuto un grande salto di qualità su di una pista in cui sembrava che le Mercedes dovessero dominare. Ovviamente, guardandola in ottica personale, Leclerc ...

Formula 1 - Hamilton attacca la Ferrari : “Vettel non è più il pilota numero uno” : Un week-end di fuoco. Non basta il maltempo, che rischia di sconvolgere il programma del GP di Giappone per la Formula 1. Lewis Hamilton ha deciso di aumentare la tensione, provocando la Ferrari. Il britannico, campione del mondo in carica, ha parlato dell’episodio accaduto a Sochi, con lo scambio di posizioni tra Vettel e Leclerc. Per Hamilton Vettel ha perso il ruolo di guida numero uno nella Rossa, come riportato da Marca: “È una ...

Formula 1 - Hamilton avverte Vettel : “Seb non è più il numero uno - vi dico cosa sta combinando la Ferrari” : Il pilota della Mercedes ha provato a spiegare la situazione venutasi a creare tra Vettel e Leclerc, esprimendo il proprio punto di vista Lewis Hamilton appare molto incuriosito dalla situazione venutasi a creare in Ferrari tra Leclerc e Vettel, giunti ai ferri corti dopo un avvio di campionato alquanto tranquillo. Photo4/LaPresse Binotto fatica a tenere a bada i due piloti, protagonisti anche a Sochi di un siparietto tutt’altro che ...

F1 - Helmutt Marko attacca la Ferrari : “Hanno perso con la macchina più veloce. Vettel deve cambiare squadra” : Non si placa l’eco di quanto successo ieri durante il GP di Russia 2019, la discutibile strategia della Ferrari ha fatto parlare a lungo e sull’argomento è intervenuto anche Helmut Marko, punto di riferimento della Red Bull che ha supportato Sebastian Vettel. Il tedesco si trovava al comando della gara dopo una partenza a razzo dal terzo posto, Charles Leclerc ha poi chiesto che gli venisse restituito il primo posto e il muretto ha ...

F1 - Mondiale 2019 : Vettel-Leclerc - un binomio preoccupante. Meno strategie e più libertà d’azione in pista : Ammettere di essere delusi dall’esito della gara di Sochi (Russia), 16° round del Mondiale 2019 di F1, non è certo fare uno sgarbo a qualcuno, guardandola in chiave ferrarista. Il risultato delle qualifiche aveva alimentato forti speranze sulla corsa domenicale, viste anche le indicazioni che si erano avute nel corso del weekend nelle simulazioni del passo gara. Il riscontro finale è stato diverso e le Mercedes hanno allungato la striscia ...

Formula 1 - Binotto spegne la piccola polemica di Leclerc : “Vettel la scia se l’è presa - la prossima volta saremo più chiari” : Il team principal della Ferrari ha spiegato a dovere la strategia utilizzata in partenza, spegnendo la piccola polemica innescata da Leclerc Delusione e rabbia in casa Ferrari dopo il Gran Premio di Russia, il terzo posto di Charles Leclerc non può bastare per lenire l’amarezza considerando la velocità mostrata dalle due ‘Rosse’ nel week-end di Sochi. photo4/Lapresse Uno stato d’animo palesato ai microfoni di Sky ...

F1 - GP Russia 2019 : Lance Stroll il più veloce in qualifica - sfreccia a 328 km/h allo speed trap. Vettel e Leclerc si difendono : Lance Stroll ha fatto segnare la massima velocità di punta durante le qualifiche del GP di Russia 2019, tappa del Mondiale F1 che va in scena a Sochi. Il pilota della Racing Point è sfrecciato a 328,3 km/h allo speed trap e ha così preceduto George Russell (326,9 km/h). Più attardati i big: Sebastian Vettel (323,1 km/h), Charles Leclerc (320,5 km/h) e Lewis Hamilton (320,0 km/h). Leclerc, capace di conquistare la pole position, non si è distinto ...

Sebastian Vettel F1 - GP Russia 2019 : “Il circuito di Sochi mi piace - è uno dei più tecnici del calendario” : Sebastian Vettel sta vivendo la vigilia del prossimo GP, a Sochi (Russia), in modo decisamente diverso da quella a Singapore. La vittoria a Marina Bay ha sicuramente dato tanto morale al tedesco, a secco di successi da 22 weekend. Un’astinenza lunga per un pilota come lui, quattro volte iridato, resa ancor più pesante dalle prestazioni del compagno in Ferrari Charles Leclerc, protagonista assoluto di questa seconda parte del Mondiale 2019 ...

F1 - Sebastian Vettel : “La Ferrari è più importante delle nostre individualità” : Quanto è accaduto nel corso del GP di Singapore, sede del 15° round del Mondiale 2019 di F1, fa ancora discutere in casa Ferrari. La doppietta tutta “Rossa” a Marina Bay è stata la prova della manifesta superiorità del Cavallino Rampante in termini di prestazione e di strategia ma le “grane” sono interne. Sì perché l’ordine d’arrivo ha creato alcune polemiche per via di un Charles Leclerc, che specie in corsa, ...

Formula 1 – Doppietta Ferrari a Singapore - Fiorio non ha dubbi : “Vettel era sotto shock - Leclerc è più forte ma…” : Il commento di Cesare Fiorio, ex direttore sportivo Ferrari, dopo la fantastica Doppietta di ieri a Singapore La Doppietta tanto desiderata è finalmente arrivata: ieri a Singapore Sebastian Vettel ha conquistato la sua prima vittoria stagione, dopo oltre un anno di digiuno, lasciandosi alle spalle il suo compagno di squadra, Charles Leclerc, e Max Verstappen. LaPresse “Quando uno ha una macchina efficiente va bene d’appertutto, ...