Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 26 ottobre 2019) Ferrari e Red Bull meglio disul circuito di Citta' del Messico. Era previsto, si e' constatato almeno sul giro secco nel venerdi' di provedel quart'ultimo Gp stagionale, che vede Sebastiansegnare il miglior tempo con 1'16''607, un decimo piu' veloce di Max Verstappen e quattro abbondanti su Charles Leclerc. Un po' piu' staccate le Frecce d'argento, con Valtteri Bottas quarto davanti a Lewis Hamilton. Il britannico, il piu' rapido nella prima sessione con 1'17''327, guarda comunque alla gara e tiene d'occhio soprattutto il suo compagno di squadra, unico possibile rivale per un titolo che comunque potrebbe arrivare gia' domenica, e sarebbe il sesto per lui, se dovesse chiudere la gara con 14 punti in piu' del finlandese.Il breve circuito messicano dedicato ai fratelli Rodriguez si conferma ostico da interpretare per tutti, sin dalla prima sessione, con i suoi ...

ilfogliettone : Vettel firma le libere, Mercedes inseguono - - UgoBaroni : RT @CorSport: #Vettel firma le libere in #Messico, le #Mercedes inseguono ?? - ilgrilloparlan2 : RT @CorSport: #Vettel firma le libere in #Messico, le #Mercedes inseguono ?? -