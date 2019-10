Verissimo | puntata di sabato 26 ottobre | Filippo Bisciglia e Pamela Camassa tra gli ospiti

Fonte : dituttounpop

(Di sabato 26 ottobre 2019), glidelladi26in onda su Canale 5.che si raccontano dopo Amici Celebrities. Gli. Continua l’appuntamento con la nuova stagione di, uno dei programmi di punta del pomeriggio di Canale 5. L’appuntamento è per oggi,26alle 16:00 su Canale 5, alla conduzione troveremo sempre Silvia Toffanin. Tra glidella, e molti altri. Vediamoli:, gli26– Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganellisi raccontano dopo la partecipazione ad “Amici Celebrities” che ha visto laproprio nel ruolo di vincitrice del programma (qui il video). Una vittoria inaspettata:“Ho sempre sperato di vincere, come tutti i concorrenti, ma non c’è mai stato un momento ...

