Vento protagonista | pole subito prima della gara

(Di sabato 26 ottobre 2019) E' stato ilildel sabato a Phillip Island. Le improvvise e violente raffiche che hanno spazzato il circuito sull'isola australiana hanno causato la cancellazione delle qualifiche. LaMotoGp verra' assegnata domani mattina (ora italiana 1:20 Q1, 1:45 Q2). Poco, alle 23.30 (ora italiana), si svolgera' il consueto warm up. Lainvece e' confermata alle 5 (ora italiana). Tutto questo programma pero' e' soggetto all'andamento delle condizioni meteo.La scorsa notte infatti le terze e quarte prove libere sono state molto disturbate dale dalla pioggia, che hanno battuto senza tregua tutta la zona in cui si trova la pista. Poi c'e' stato l'incidente, per fortuna senza conseguenze, al portogheseKtm Miguel Oliveira. La Safety commission, dopo aver ascoltato i piloti (alcuni dei quali, come Marc Marquez e Pol Espargaro) spingevano perche' ...

