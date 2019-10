Vela – La Cinquanta | partiti in sei nella sesta edizione della regata

Fonte : sportfair

(Di sabato 26 ottobre 2019)de Lain 6. Ultimo appuntamento con le regate offshore del Circolo Nautico Santa Margherita Alle 9.00 di sabato 26 ottobre è partita lade La, ultimo appuntamento con le regate offshore a Caorle, organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione con Cantina Colli del Soligo, Antal e Astra Yacht. La giornata si è presentata limpida e calda, con un vento da nord intorno ai sette nodi che ha permesso al Presidente del Comitato diDavide Dalla Rosa di dare una partenza regolare dal tratto di mare antistante la passeggiata di Caorle. Al via sessanta imbarcazioni dai 6.50 ai 25 metri, per un happening die marineria che conclude una stagione iniziata in aprile con La Ottanta, proseguita a maggio con la Duecento e La Cinquecento, che ha coinvolto nel Trofeo Caorle X2 XTutti 250 imbarcazioni lungo le ...

