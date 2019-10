Vaccini contro i super-batteri | nel mirino anche New Delhi

Contro le fake news - #PerchéSì premia la comunicazione scientifica ed efficace sui Vaccini : Ha attraversato tutta l’Italia #PerchéSì, il primo laboratorio di idee dedicato alla comunicazione del valore della vaccinazione. Per contrastare le fake news sostenendo e premiando le campagne di comunicazione scientifiche, autorevoli, empatiche, social ed efficaci. Più di cinquanta i progetti candidati alla seconda edizione del contest promosso da Sanofi Pasteur, la divisione vaccini di Sanofi: campagne di comunicazione sviluppate e ...

Ebola - Medici senza frontiere contro l’OMS : “I Vaccini ci sono ma ne viene limitato l’uso. Non c’è trasparenza nelle forniture” : Oltre 2mila decessi per Ebola su 3.100 contagi. La mortalità dell’epidemia in corso nella Repubblica democratica de Congo è del 67 per cento. Anzi, è ferma al 67%. Stessa percentuale di quella che fra il 2014 e il 2016 falcidiò l’Africa occidentale. Solo che nel frattempo sono cambiate le cure. Oggi esiste un vaccino con una buona efficacia. E allora, perché i dati restano così drammatici? “I vaccini ci sono, ma l’OMS ne limita l’utilizzo: come ...

Vaccini - Italia indietro per quelli in gravidanza : contro pertosse vaccinate solo l’1 - 4% - contro l’influenza meno del 5% : L’Italia è fanalino di coda, fra i 30 Paesi più sviluppati del pianeta, per le vaccinazioni in gravidanza. contro la pertosse, protettiva per il bambino, si vaccina soltanto l’1,4% delle donne incinte contro il 60% degli Stati Uniti e il 35% della media europea. Mentre contro l’influenza, per la quale le future mamme hanno un rischio accresciuto di complicazioni anche gravi, non si supera il 5%: in Lombardia si arriva ...

Romina Power contro i Vaccini - ma la figlia la zittisce : Romina Power nonna orgogliosa e innamorati dei nipoti (due: Kay nato nel 2018 e Cassia nel 2019) che le ha dato la figlia Cristel. Ma anche frustrata dal problema comune a molte nonne: non poter avere coi nipoti quel potere decisionale che magari si vorrebbe, perché “decidono tutto i genitori”. Così la attrice-cantante si è sfogata a Domenica In, ospite in studio di Mara Venier, con la figlia Cristel in collegamento. Mara, scavando ...