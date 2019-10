Va dal dentista | le toglie dieci denti e lei muore dissanguata

Fonte : baritalianews

(Di sabato 26 ottobre 2019) Una storia terribile quella che stiamo per raccontare e che si è svolta a Purley, nel Surrey, in Gran Bretagna. Una donna era andata dalperché aveva un’infezione aied era indispensabile curarla. L’uomo che per un anno dopo questo episodio non ha più potuto esercitare la professione di medico, ha pensato di curare l0infezione dalla donna, estraendole. La donna, però, in quel periodo stava assumendo un farmaco, il Warfarin, che è un anticoagulante. La donna, in seguito all’estrazione ha avuto una emorragia ed è morta. Il General Dental Council, che ha esaminato questa vicenda ha accertato che ilha operato senza valutare i rischi a cui la donna andava incontro considerando, appunto, il medicinale che stava assumendo. L’uomo è stato solo sospeso dalla professione per un anno mentre la famiglia della donna ha ritenuto questa pena ...

_pinzillacchera : @sariceratopo E se il titolare è andato dal dentista il mercoledì pomeriggio alle 17:25 - mauriziofabi99 : RT @VincenzoConfo10: @scenarieconomic Ora si, infatti quando vai dal dentista, medico specialista o avvocato ti fanno sempre la fattura! Qu… - immidiatamente : STO DAL DENTISTA MI STO CAGANDO SOTTO E SONO * WORD GRAZIE TAEHYUNG -