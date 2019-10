Uomini e donne | Ursula accusata di essersi rifatta Lei ribatte

Colpo di Scena a Uomini e Donne - Tronista Resta Senza Corteggiatori. Abbandonerà il Trono? : Dopo la bufera che ha investito Giulio Raselli, nel Trono Classico di Uomini e Donne è avvenuto un altro Colpo di Scena. La Tronista Giulia Quattrociocche è rimasta Senza corteggiatori e potrebbe abbandonare il Trono prima del dovuto. Ecco tutto quello che è successo durante le registrazioni e perché Giulia e rimasta Senza Corteggiatori. A Uomini e Donne un nuovo Colpo di Scena ha colpito il programma. Solo ieri abbiamo parlato della bufera che ...

Uomini e donne : Giulio Raselli e Veronica Fedolfi hanno un amico in comune (RUMORS) : La speranza dei telespettatori di Uomini e donne è di poter seguire il percorso televisivo di persone sincere, davvero interessate alla ricerca dell'amore e non alla visibilità e ai followers facili. Negli ultimi anni diversi tronisti e corteggiatori sono stati pesantemente criticati per questo motivo e per la velocità con cui i rapporti iniziati dopo le scelte, avvenute dopo mesi all'interno del dating show, siano finiti in pochi giorni. A ...

Uomini e donne - Stefano Torrese replica a Pamela Barretta : 'Non mi hanno cacciato' : Continua la querelle ai limiti del trash tra Stefano Torrese e Pamela Barretta, due storici volti del Trono Over di Uomini e donne. Dopo la conclusione della loro storia, avvenuta la scorsa primavera, i due ex fidanzati non hanno rinunciato a lanciarsi diverse frecciatine reciproche, affidandosi spesso ai social network. Il più attivo, in tal senso, è stato soprattutto il Torrese, pungente con il percorso della dama nel parterre di Maria De ...

Uomini e donne - Serena e Pago si dicono addio in lacrime. Lei sbotta contro gli hater : Dopo aver animato la seconda edizione consecutiva di Temptation island vip, il format sulle tentazioni condotto da Alessia Marcuzzi, Serena Enardu e l'ormai ex fidanzato Pago si sono detti definitivamente addio a Uomini e donne. I due avevano deciso separarsi in occasione del falò di confronto finale avuto al docu-reality sui tradimenti targato Mediaset. E, in occasione della loro ospitata da Maria De Filippi, andata in onda nella puntata di ...

News Uomini e Donne - Alessandro Basciano a Giulia : “Pensa male…” : Giulia Quattriocche di Uomini e Donne: il gesto di Alessandro sorprende Ieri pomeriggio c’è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne. E in questa circostanza c’è stata una furiosa litigata tra Alessandro Basciano e Giulia Quattrociocche. Difatti quest’ultima ha messo in dubbio la buona fede del ragazzo, insinuando possa essere ancora in contatto con la sua ex perchè ha notato alcune coincidenze tra loro su instagram. ...

Uomini e Donne 25 ottobre - confronto Serena-Pago : rimandate le storie del trono classico : La puntata di oggi 25 ottobre di Uomini e Donne è dedicata al trono classico. I giovani tronisti Giulio Raselli, Giulia Quattrociocche e Alessandro Zarino restano però in panchina per tutta la puntata perché viene dato ampio spazio al confronto finale fra Pago e Serena Enardu, coppia protagonista del programma televisivo appena terminato su Canale 5 Temptation Island Vip condotto da Alessia Marcuzzi, ospite anche lei oggi del programma di Maria ...

Uomini e Donne oggi - Pago contro Serena Enardu : “Hai fatto qualsiasi cosa” : Pago oggi a Uomini e Donne attacca Serena Enardu: “Dopo mezz’ora hai fatto qualsiasi cosa” E’ appena terminata l’ultima puntata settimanale del Trono Classico di Uomini e Donne. E la trasmissione odierna è stata praticamente dedicata solo all’atteso confronto tra Serena Enardu e Pago di Temptation Island Vip. Difatti i due, per chi non lo sapesse, si sono lasciati una volta finito il loro percorso nei ...

SERENA ENARDU E PAGO/ Uomini e Donne : 'a 43 anni - non sono io che devo...' : SERENA ENARDU e PAGO, confronto a Uomini e Donne con tante lacrime. Lei: 'sto bene, ma mi è mancata la sicnerità. Non sono riuscita a dirgli che...'.

VALENTINA GALLI/ 'Con Pago ho capito che il vero amore...' - Uomini e Donne - : VALENTINA GALLI, tentatrice di Temptation Island vip, esalta Pago: 'è una persona speciale, un vero signore. Con lui ho scoperto che...'.

Uomini e Donne - Serena Enardu e Pago : il confronto dopo la fine della loro storia a Temptation Island Vip : Serena Enardu e Pago si sono confrontati all'interno dello studio di Uomini e Donne dopo la fine della loro relazione avvenuta a Temptation Island Vip dal quale sono usciti separati dopo il falò di confronto definitivo.Serena Enardu, prima dell'ingresso in studio di Pago, ha commentato le dichiarazioni che rilasciò prima di entrare nel villaggio di Temptation Island Vip, quando disse di non saper definire perfettamente i sentimenti che ...

Gossip Uomini e Donne : ex corteggiatrice è diventata mamma : Diletta Pagliano diventa mamma dopo Uomini e Donne: l’annuncio Forse molti non se lo ricorderanno, ma Diletta Pagliano è stata la fidanzata del tronista Leonardo Greco. Difatti i due si sono conosciuti e innamorati tra le quattro mura del Trono Classico di Uomini e Donne. Un amore durato anche diversi anni, ma ormai finito da un pezzo. Difatti l’ex corteggiatrice è legata da tempo a un altro uomo, dal quale ha avuto in queste ultime ...

Uomini e donne - Diletta Pagliano è diventata mamma : è nato Thomas : Diletta Pagliano, indimenticato volto di Uomini e donne, è diventata mamma del piccolo Thomas Enrico. L’ex corteggiatrice ha dato alla luce il bimbo che pesa 3.330 kg ed è nato dall’amore con Alessandro Mastomatteo, ristoratore al quale è legata dal 2017. Diletta Pagliano e la gioia di essere mamma A dare la notizia è la stessa Diletta al sito Isaechia.it con queste parole: “Non si può spiegare cosa si prova: è la gioia più ...

“Benvenuto amore mio”. Fiocco azzurro a Uomini e Donne - l’annuncio è arrivato : Fiocco azzurro a Uomini e Donne. Diletta Pagliano è diventata mamma. Poche ore fa è nato Thomas, il primogenito dell’ex corteggiatrice e del suo fidanzato Alessandro. A riportare la notizia è stato il blog Isa e Chia a cui la Pagliano ha confermato la lieta novella informando che il neonato è lungo 52,7 cm e pesa 3.330 kg. Negli anni scorsi la donna è stato un volto celebre del programma di Maria De Filippi, facendosi amare dal pubblico nel ...

Uomini e Donne - Diletta Pagliano è mamma dopo la difficile gravidanza : Uomini e Donne, Diletta Pagliano è diventata mamma: è nato il suo primo figlio dopo una gravidanza difficile Benvenuto Thomas: Diletta Pagliano è diventata mamma. Poche ore fa è nato il primogenito dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e del suo fidanzato Alessandro, che di professione svolge il ristoratore e il pr, viaggiando lungo la […] L'articolo Uomini e Donne, Diletta Pagliano è mamma dopo la difficile gravidanza proviene da ...