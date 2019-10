Un giorno potremo “proiettare” i sogni come fossero film?

Fonte : wired

(Di sabato 26 ottobre 2019) Ogni notte, il nostro cervello si immerge nel mondo onirico e ci fa fare tra i quattro e i sei, dicono le statistiche a disposizione degli studi più quotati e recenti. La ragione per cui, una volta svegli, spesso non ne ricordiamo nemmeno uno è che il 90% deiviene dimenticato dieci minuti dopo la conclusione. I, insomma, sono rapidamente cancellati dal cervello, ma questo non significa che il loro ruolo sia di poco conto. Al contrario: nonostante alcuni esperti sostengano che siano solo il risultato dell’azione casuale dei neuroni, la maggior parte ritiene invece che iabbiano una funzione importante nelle nostre vite. Più difficile, però, è capire quale sia questa funzione. Sigmund Freud pensava che ici consentissero di realizzare i nostri più reconditi desideri. Alcuni sostengono che abbiano un ruolo evolutivo, insegnandoci nel sonno ad affrontare ...

