Umbria Lab La Regione al voto test per le alleanze

Umbria : Di Maio - 'laboratorio per patto civico - no test nazionale' : Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "L'Umbria è un laboratorio dove per la prima volta viene sperimentato questo patto civico. Ma l'Umbria non è un test nazionale nè un trofeo elettorale". Lo dice Luigi Di Maio a Un giorno da Pecora su Radio Rai.

Elezioni Regionali : si vota prima in Umbria poi in Calabria ed Emilia Romagna. La guida al voto : Gli italiani potranno dire la loro alle urne: restano infatti tre importanti appuntamenti elettorali nel calendario...

Dopo l'Umbria - la Calabria. Cena tra Di Maio e Zingaretti per trovare un'intesa sulle regionali : Cena di lavoro ieri sera a Roma tra i leader di M5s e Pd, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Secondo quanto si è appreso, oltre al voto odierno sul taglio dei parlamentari, Zingaretti e Di Maio hanno anche affrontato il tema del voto di fine ottobre in Umbria e delle prossime elezioni regionali in Calabria. Pd e M5s, secondo quanto si è appreso, non avrebbero ancora raggiunto l’intesa per allearsi con un candidato comune ...

Dopo l'Umbria - la Calabria. Cena tra Di Maio e Zingaretti per trovare un'intesa : Cena di lavoro ieri sera a Roma tra i leader di M5s e Pd, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Secondo quanto si è appreso, oltre al voto odierno sul taglio dei parlamentari, Zingaretti e Di Maio hanno anche affrontato il tema del voto di fine ottobre in Umbria e delle prossime elezioni regionali in Calabria. Pd e M5s, secondo quanto si è appreso, non avrebbero ancora raggiunto l’intesa per allearsi con un candidato comune ...

Umbria - laboratorio per un patto M5s-Pd. Ma resta il nodo candidati : Sul profilo del candidato la linea del M5S è netta: ad unire Dem e pentastellati può essere solo un esponente della società civile, totalmente apartitico

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Settembre : Umbria - Emilia - Calabria - Campania… Liste civiche - i dinosauri ora tremano : Il piano Regionali, Di Maio punta anche il Sud: Calabria e Campania Il Movimento da urne. La strategia del capo M5S: costringere i dem a togliere i vecchi governatori. E in Umbria insiste su Cucinelli di Luca De Carolis Il morbo smemorino di Marco Travaglio Una terribile malattia sta colpendo tutti i Matteo che fanno politica. È una forma selettiva di demenza giovanile che attacca la memoria. I primi sintomi si sono riscontrati in Matteo ...

"Umbria laboratorio M5s-Pd" La presidente dell’Assemblea apre : “L’accordo tra Zingaretti e Di Maio a livello nazionale per la nascita di un Governo di Legislatura fondato su un accordo politico, apre uno scenario nuovo anche in Umbria, che è la prima Regione dove si andrà a votare”. La presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Donatella Porzi, Pd, apre al dialogo con il M5s in vista del voto regionale che si terrà in Umbria il 27 ottobre. Segui su ...