Umbria al voto | primo test per l' alleanza Pd-M5s e per il Salvini

Per voto in Umbria prima foto del governo. Conte ci crede : alleanza ha futuro. Ma Renzi è assente : Giuseppe Conte lo chiama "un esperimento interessante", Luigi Di Maio parla di "terza via", Nicola Zingaretti spiega che si sta insieme perché "amiamo l'Italia", Roberto Speranza assicura che l'alleanza "non è una semplice parentesi". Viene scattata a Narni, a due giorni dal voto regionale, la prima foto della coalizione che ha dato vita al governo Conte II e che in Umbria si presenta per la prima volta come alleanza elettorale a sostegno del ...

Umbria - la Regione al testa a testa : in 700mila al voto per le elezioni più incerte di sempre : PD e M5s forti del patto civico stretto su Bianconi contano di uno storico bacino elettorale per vincere ma i dem scontano...

Paolo Becchi sul voto in Umbria : "Come ne usciranno Silvio Berlusconi e Forza Italia" : Le elezioni in Umbria si avvicinano, ma per Paolo Becchi non tutti ne usciranno vincenti: "Il voto qui è importante non tanto per le conferme che avrà Matteo Salvini, ma per l'inesorabile declino di Forza Italia". Per il filosofo Silvio Berlusconi non ha scampo e, l'alleanza quasi Forzata con la Leg

Umbria - ombra recessione sul votoIndustria ferma e povertà. I dati : Nel 2018 l'economia umbra ha continuato a crescere a un ritmo modesto, pari allo 0,6%, e la regione, "tra le più colpite dalla crisi economica e finanziaria, mostra difficoltà anche nella fase di ripresa" Segui su affaritaliani.it

"In Umbria primo avviso di sfratto Col voto in Emilia cadrà il governo" : "Mai parlare troppo presto, ovviamente aspettiamo i risultati. Ma siamo convinti di poter vincere, l'aria è molto positiva". Il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo, intervistato da Affaritaliani.it, parla delle elezioni regionali di domenica 27 ottobre in Umbria e... Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio annuncia "un evento di coalizione col Pd" prima del voto in Umbria e chiama Matteo Renzi : Mancano pochi giorni, anzi poche ore, al voto in Umbria. E il nuovo patto M5s-Pd sente odor di sconfitta. Lo sentiva da tempo, tanto da presentarsi in coalizione pur di provare a schivare la disfatta. E ora, a ridosso del voto, ecco che Luigi Di Maio lancia un evento di coalizione. Tutti insieme app

Umbria - la Regione al testa a testa : in 700mila al voto per le elezioni più incerte di sempre : Partito Democratico e Movimento 5 stelle forti del patto civico stretto su Bianconi dovrebbero vincere ma i dem scontano la...

Umbria - la regione al testa a testa : in 700mila al voto per le elezioni più indecise di sempre : Partito Democratico e Movimento 5 stelle forti del patto civico stretto su Bianconi dovrebbero vincere ma i dem scontano la...

Elezioni regionali Umbria 2019 : la guida completa a un voto molto più che locale : Domenica 27 ottobre si vota per le Elezioni regionali in Umbria: un voto che servirà a rinnovare l'Assemblea Legislativa della Regione ed eleggere il nuovo Presidente della Giunta, ma che ha delle implicazioni anche sul piano nazionale. Ecco cosa c'è da sapere sulle regionali in Umbria: la data del voto, la legge elettorale e i candidati, tra cui sono favoriti Donatella Tesei (centrodestra) e Vincenzo Bianconi, il candidato civico di Movimento 5 ...

Elezioni regionali Umbria : la data del voto e quando si sapranno i risultati : Le Elezioni regionali in Umbria del 27 ottobre serviranno per eleggere il nuovo Presidente della Regione: gli umbri saranno chiamati alle urne per rinnovare l'Assemblea legislativa dell'Umbria ed eleggere il nuovo Presidente della Giunta Regionale. Ecco tutte le informazioni sulla data del voto, sull'orario di apertura dei seggi e sul calendario di eventuali exit poll e risultati definitivi.Continua a leggere

Elezioni Regionali : si vota prima in Umbria poi in Calabria ed Emilia Romagna. La guida al voto : Gli italiani potranno dire la loro alle urne: restano infatti tre importanti appuntamenti elettorali nel calendario...

Paolo Mieli a Omnibus : "Voto in Umbria - se Pd e M5s perdono si apre una crisi epocale" : Una profezia, piuttosto definitiva, firmata Paolo Mieli: "Se la maggioranza giallorossa dovesse perdere in Umbria si aprirebbe una crisi epocale", "solo il Pd sostiene Giuseppe Conte". Ospite ad Omnibus, su La7, l'ex direttore del Corriere della Sera traccia una analisi sulla coalizione di centrosin

Umbria : Di Maio - 'voto per regione non è trofeo elettorale' : Terni, 6 ott. (AdnKronos) - "Io non voglio che l'Umbria diventi un trofeo elettorale, perchè la mia impressione è che qualcuno voglia usare l'Umbria solo per sbandierare il giorno dopo le elezioni 'ho vinto, hanno perso', oppure qualcun altro che vuole dire che il voto dei cittadini in Umbria debba

Regionali in Umbria - per il voto di ottobre il Pd si blinda : Una penale da 30mila euro per chi cambia casacca. E' il conto salato per i candidati del Pd al Consiglio regionale umbro, se una volta eletti lasciano il partito. Una mossa per evitare fughe verso Italia viva di Renzi?