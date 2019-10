Umbria al voto | primo test per il governo Alle ore 12 affluenza in aumento | oltre 4

Voto Umbria - affluenza aumenta al 19 - 55% : 12.38 Cresce nettamente, di oltre quattro punti, l'affluenza al Voto per le regionali in Umbria rispetto alla precedente consultazione: alle 12 hanno infatti votato il 19,55% degli aventi diritto contro il 15,39% del 2015. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno in base ai dati dei 92 comuni.

Giorgia Meloni - il voto in Umbria per staccare Silvio Berlusconi : come può incassare il jackpot : Il voto in Umbria non è soltanto la sfida tra il centrodestra unito e la coalizione M5s-Pd, nata nel disperato tentativo di non incassare una clamorosa scoppola e che, per paradosso, in caso di sconfitta riserverà ai giallorossi una scoppola ancor peggiore. Il voto in Umbria è anche una sfida intern

Umbria oggi al voto - governo alla prova in una terra che sta cambiando pelle : dal nostro inviato PERUGIA La Lega usa l?Umbria per la spallata al governo. E per Salvini il voto di oggi, se andrà bene per lui che ci ha puntato tanto piazzandosi ovunque in queste...

Umbria al voto : oltre 700mila cittadini chiamati alle urne : Le elezioni regionali in Umbria si tengono oggi 27 ottobre 2019, con i seggi che sono stati aperti alle 7 e si chiuderanno alle 23. Otto i candidati alla presidenza della regione che sono sostenuti in tutto da 19 liste. Gli elettori chiamati al rinnovo del consiglio regionale sono 703.595, al voto in 1.005 seggi. Lo spoglio per i risultati si svolgerà subito dopo la chiusura delle urne. PROSEGUI LA LETTURAUmbria al voto: ...

Umbria al voto. Franceschini plaude al patto Pd-M5S e guarda al futuro : Oggi è l’ultimo giorno di campagna elettorale in Umbria, dove domani si voterà per il rinnovo del Consiglio regionale. Ieri sia gli esponenti della maggioranza di governo, e lo stesso premier, sia lo stato maggiore del centrodestra sono stati impegnati, i primi a Narni e i secondi a Terni, in iniziative elettorali, esponendo programmi e attaccandosi a vicenda. Umbria, Di Maio: ...

Umbria - Matteo Salvini e Giorgia Meloni nel giorno del voto : "Liberiamo questa Terra" : Suona la carica, Matteo Salvini, nonostante il silenzio elettorale. È il giorno del voto in Umbria e sui social scatta l'appello: "Convincete amici, parenti, colleghi, magari anche ex fidanzati a votare - premette il leader del Carroccio -, ogni voto conta: basta una croce sul simbolo della Lega e q

Lombardi : “Il voto in Umbria non ha valore nazionale e non mette in pericolo l’alleanza con il Pd” : La capogruppo pentastellata nella Regione Lazio, Roberta Lombardi, afferma che anche se dovesse andare male in Umbria, la coalizione giallorossa non ne risentirebbe: "Sarebbe la prova che è iniziato un percorso che va monitorato passo passo, accompagnandolo con una buona azione di governo". E rimarca che il voto non ha alcun valore nazionale.Continua a leggere

Elezioni Umbria - la Lega punta al governo. Pd-M5s - prove di alleanza : quanto pesa il voto dei 700mila alle urne : Laboratorio per un’alleanza civica – quella tra Pd e M5s – neanche ipotizzabile solo tre mesi fa e ora passata dalla maggioranza di governo a coalizione elettorale che potrebbe essere replicata anche altrove. O trampolino per il centrodestra a trazione Lega, da qui vuole cominciare la rincorsa per tornare alla guida del Paese. Da qualsiasi punto di vista le Elezioni regionali in Umbria rischiano di avere un peso specifico ...

Seggi aperti in Umbria - 700 mila elettori chiamati al voto : Sono aperti dalle 7 e chiuderanno alle 23 i Seggi per le elezioni regionali in Umbria. Lo spoglio delle schede comincerà subito dopo.

Regionali - al via voto in Umbria : 7.58 Sono cominciate le operazioni di voto per le elezioni Regionali in Umbria. I 1.005 seggi allestiti resteranno aperti fino alle 23. poi subito dopo lo spoglio. si vota per eleggere il presidente della giunta regionale e i 20 consiglieri che formeranno l'assemblea legislativa regionale della undicesima legislatura (2019-2024). Oltre 700 mila cittadini umbri chiamati a votare. in lizza otto candidati presidente, sostenuti da 19 liste.

Giorgia Meloni contro Di Maio prima del voto in Umbria : "Grillini - presentate il conto al leader traditore" : Alla vigilia del voto in Umbria, a poche ore dall'apertura dei seggi, Giorgia Meloni piazza un'ultima stoccata contro la coalizione M5s-Pd, uniti al voto nel disperato tentativo di evitare una storica sconfitta. La leader di Fratelli d'Italia punta il dito su Twitter, ricordando una frase di Luigi D

Umbria Lab. La Regione al voto test per le alleanze : La tornata elettorale alla Regione Umbria porterà in ogni caso a una discontinuità rispetto al passato. Sono 703.595 (340.210 uomini e363.385 donne) gli elettori chiamati domenica alle urne, dalle 7 alle 23 (lo spoglio comincerà subito dopo), per eleggere il presidente della Giunta regionale e i 20 consiglieri che formeranno l’Assemblea legislativa della 11° legislatura (2019-2024). Si elegge il successore di ...