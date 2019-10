Ulisse | nella quinta puntata il mondo di Ben Hur

Ulisse - Il piacere della scoperta - quarta puntata : Alberto Angela nella Sicilia del Gattopardo : Dopo la pausa per la Nazionale, Alberto Angela torna nel prime time del sabato sera con la quarta puntata del suo Ulisse - Il piacere della scoperta, in onda questa sera - sabato 19 ottobre - alle 21.25 su Rai1. E per questo quarto appuntamento, Angela e la sua squadra si spostano in Sicilia per raccontare la bellezza e la ricchezza della Palermo aristocratica che ha fatto da sfondo e da contenuto a Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di ...