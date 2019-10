Uccise compagno | dopo due anni torna al lavoro

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 26 ottobre 2019) Nel 2017ilcon un coltello da cucina e ora,due, e in attesa di giudizio definitivo della Suprema Corte,quasi libera, vincolata a un percorso diper il reinserimento sociale. Il caso e' quello di Lara Mazzoni, 47, ex operatrice sociosanitaria, condannata in primo grado a 16ridotti a 12 in appello per l'omicidio del, Mirko Barioni, avvenuto il 4 giugno 2017 ad Ambrogio, nel Ferrarese. Fino a pochi giorni fa era ai domiciliari, in attesa del pronunciamento della Cassazione, e dal 23 ottobre e'ta invece a essere una donna quasi libera. Quasi perche', seppur caduti i domiciliari, la donna ha l'obbligo di dimora a Copparo e il divieto di uscire di casa dalle 22 alle 6 del mattino.A stabilirlo e' stata la Corte d'assise d'appello di Bologna accogliendo la richiesta dei difensori Fabio Anselmo e Rita Gavioli, grazie a ...

