Tv | il gruppo francese Banijay compra Endemol Shine | nasce la più grande società di

(Di sabato 26 ottobre 2019) Ildella produzione e distribuzione di contenuti per la tvGroup, partecipato da De Agostini e guidato da Marco Bassetti,l’olandeseGroup. L’operazione segna la nascita del piùstudios europeo, con circa 3 miliardi di euro di ricavi, in grado di competere con quelli statunitensi. L’acquisizione, che è soggetta alle consuete autorizzazioni e consultazioni con gli organismi di rappresentanza dei dipendenti, comprende le 120 etichette di produzione die oltre 4.300 format registrati. Al completamento dell’acquisizione,sarà proprietario di quasi 200di produzione in 23 paesi e deterrà i diritti per quasi 100.000 ore di contenuti., nata nel 2015 dalla fusione traGroup e Core Media Group, produce tra il resto Masterchef efratello e nel suo portfolio vede Black Mirror ...

