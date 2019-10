Tutto Carlo Vanzina film per film Sul set e in platea

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 26 ottobre 2019) Cinzia Romani Al cuore del mito cinematografico ci sono figure come quella di, il regista scomparso l'8 luglio 2018, e del quale il fratello Enrico, 70insieme, dice: «era un grande borghese, legatissimo alla famiglia». La Festa del Cinema di Roma rende omaggio all'autore di Sapore di mare, presentando il documentario Il cinema è una cosa meravigliosa, diretto da Antonello Sarno e prodotto da Medusa. «Che mio padre sia rimasto nel cuore di tutti non mi sorprende: quand'era in vita, perfino gli sconosciuti mi parlavano di lui con affetto», spiega Assia, 22enne figlia di. E poi sfilano amici e colleghi, documentando la qualità artistica e quella umana d'un artista mai sopra le righe, come spesso appaiono invece le personalità dello spettacolo. Per la gioia dei cinefili, passano brani di campioni d'incassi firmati- Vacanze di Natale, ...

