Turchia | raffica di arresti tra gli oppositori di Erdogan | che intanto mira a Kobane

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 26 ottobre 2019) Da anni i giornalisti turchi non godono di una libertà piena, la scure del regime diinfatti è sempre pronta a colpire chi si mostra non allineato. Quando, nei momenti di maggior tensione, l'informazione diventa cruciale, allora la maglie della tolleranza verso la stampa libera si restringono ulteriormente. Un po' di numeri possono dare la percezione della situazione.e il bavaglio all'informazione Dal 9 ottobre, data di avvio dell'operazione Peace Spring (Fonte di Pace) contro l'amministrazione autonoma dei curdi nel nord della Siria, circa 500 persone sono state sottoposte a indagini e 121 sono state arrestate: tra queste i politici rivali, come i due segretari del partito Hdp (il partito che rappresenta i curdi in), e i giornalisti critici, come Hakan Demir, che racconta la sua esperienza al Fatto Quotidiano. Si tratta di professionisti dell'informazione che ...