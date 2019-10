Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 26 ottobre 2019) Sonoglini che presentano una mutazione dei geni Brca 1 e 2, il cosiddetto ‘’, secondo una stima sulla base della frequenza di tale mutazione nella popolazione europea. Il testtico per individuare la mutazione è utile sia ai pazienti, per cure mirate, sia ai loro familiari per poter prevenire l’insorgenza di: per questo, gli oncologi chiedono che sia rimborsabile per pazienti e familiari. A puntare i riflettori sulla questione è l’Associazionena di oncologia medica Aiom in occasione del XXI Congresso nazionale in corso a Roma.La situazione nel Paese, affermano gli oncologi, è a macchia di leopardo: solo 7 Regioni garantiscono l’esenzione dal pagamento dell’intero percorso di cura. La mutazione di due geni (BRCA 1 e/o BRCA 2) determina una predisposizione a sviluppare alcuni tipi di ...

HuffPostItalia : Tumori, in Italia 150mila persone con 'gene Jolie', ma la maggior parte non lo sa - boccininocisl : RT @cisl_fplazio: Roma d'eccellenza: nella Capitale il primo macchinario in Italia che combatte i tumori con il calore - Intanto al #PolUm… - Borderline_24 : Pugliese il migliore giovane oncologo di Italia: Giuseppe #Lombardi premiato per la ricerca sui tumori al cervello… -